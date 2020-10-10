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حقوق المرضى النفسيين ومن ينوب عنهم في المطالبة بها بالمملكة

Time منذ ساعتين
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حقوق المرضى النفسيين ومن ينوب عنهم في المطالبة بها بالمملكة

الرياض (صدى):
كشفت هيئة حقوق الإنسان عن حقوق المرضى النفسيين، ولذلك يتمتع بالحقوق الآتية وينوب عنهم في المطالبة بها بالمملكة.

وتضمنت حقوق المرضى النفسيين: أولا.. إعلامه بالتشخيص وسير خطة العلاج قبل البدء فيها، وإعلامه بمدى استجابته المتوقعة والفوائد والأخطار والأعراض الجانبية المحتملة، والبدائل العلاجية الممكنة.

ثانيا.. ألا يعطى أي علاج دون إذنه، فإن كان غير قادر على تقدير حاجته إلى العلاج بنفسه كان ذلك بإذن وليه، وألا يعطي علاجا تجريبيا ولو كان مرخصا أو يدخل في بحث طبي أو تجريبي إلا بإذن خطي منه.

ثالثا.. إتاحة الحرية له في الحركة داخل المنشأة، وخارجها إذا كانت متوافقة مع متطلبات العلاج و السلامة.

رابعا.. تمكينه من استقبال الزوار، ويمكن أن تمنع الزيارة أو يحد منها وفقا لمتطلبات العلاج، مع ضمان السبل الكفيلة بتواصل ذويه به، وإطلاعهم على حالته وعلى خطته.

خامسا.. المحافظة على سرية معلومات المريض وعدم إفشائها إلا بناء على على طلب من مجلس المراقبة أو المحلي للرعاية الصحية النفسية. 

سادسا.. أن يقيم له وكيلا شرعيا يدافع عن حقوقه داخل المنشأة العلاجية وخارجها.

سابعا.. حمايته من المعاملة المهينة أو الاستغلال المالي، أو الجسدي أو الجنسي، أو غيرها، ولا يستخدم معه العقاب البدني أو المعنوي أو التهديد بهما مهما كان السبب.

ثامنا.. إعلامه أو وليه بالخدمات العلاجية المتوافرة، ومتى يمكنه أن تمنع عنه ومصدر تغطية التكاليف.

تاسعا.. المحافظة على حريته، وعدم تقييدها بعزلة إلا عند الحاجةالتي يقررها الطبيب ولمدة محددة.

عاشرا.. احتفاظه أو وليه بممتلكاته الشخصية، وتصرفه فيها، وتمكينه من استعمال وسائل الاتصال بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة.

وشملت حقوق المرضى النفسيين الآتي:

أولا.. يحق له بعد التنسيق مع الطبيب المعالج أنا يرقيه في المنشأة العلاجية أحد الرقاة الشرعيين إذا رأي المريض أو ذووه ذلك على أن تكون وفقا للكتاب والسنة.

ثانيا.. إخبار المريض أو وليه عن دخوله الإلزامي في المنشأة العلاجية عند إصدار قرار الدخول، وإبلاغه كتابيا بسبب الدخول.

ثالثا.. تمكينه أو وليه من رفع أي شكوى ضد أي شخص أو جهة في المنشأة العلاجية إذا كان هناك سبب لذلك.

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أحدث التعليقات

مغرد
والله الدخان الجديد ما يصلح م ه
مغرد
والله الدخان الجديد ما يصلح م ه
القرشي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترا في شيء إسمه الضمان الاجتماعي من ضمن إدارات وزارتك وإنت ناسيه من يوم وصلت لكرسي الوزارة أوقفت عنهم صرف المساعدة المقطوعة او التقديم عليها ولم تلتفت لغلاء المعيشة الذي هو في تصاعد مستمر إلى درجة أن الموظفين ذوي الدخل المتوسط والعالي قد اشتكوا منه فمابالك بالفقراء والمحتاجين الذي أنت مسؤول عنهم ومؤتمن على مصالحهم ولكنك للأسف طوال فترة وزارتك وحتى ألأن وهم خارج جدول اعمالك وكأنهم ليسوا موجودين ... إتقي الله يارجل فيهم فوالله إنك سوف تسأل في يوم عنهم .
عوض السابطي أبو مشعل
صعب أن تجود الملاعب بلاعب مثلك يا أبا عمر أنت أسطورة الكرة السعودية بلا منازع وداعا أيها الفتى الذهبي
التركي
هناك فرق بين اعتزال ابو عمر ..ومابين إجباره على الاعتزال !!!

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