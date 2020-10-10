مواطنون يتعرضون لعمليات غش يقودها عمالة بمحطات الوقود (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
كشف عدد من المواطنين، اليوم السبت، تعرضهم لعمليات غش من بعض العمالة التي تعمل في محطات الوقود.
وروى بعض المواطنين تعرضهم للغش أثناء الحساب بالحصول على أموال أكبر من المطلوب، مستغلين سرعة البعض للخروج من محطة الوقود دون مراجعتها، وفقًا لقناة " الإخبارية ".
وقال أحد المواطنين أنه تعرض للغش في جودة البنزين، حيث يتم خلط العمالة الأجنبية في محطات الوقود البنزين بالماء.
وذكر آخر أن بعض حالات الغش تكون من خلال بيع وقود غير مطابق للمواصفات القياسية، حيث تسعى وزارة التجارة للتصدي له من خلال عقوبة التشهير.