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مواطنون يتعرضون لعمليات غش يقودها عمالة بمحطات الوقود (فيديو)

Time منذ 3 ساعات
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مواطنون يتعرضون لعمليات غش يقودها عمالة بمحطات الوقود (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
كشف عدد من المواطنين، اليوم السبت، تعرضهم لعمليات غش من بعض العمالة التي تعمل في محطات الوقود.

وروى بعض المواطنين تعرضهم للغش أثناء الحساب بالحصول على أموال أكبر من المطلوب، مستغلين سرعة البعض للخروج من محطة الوقود دون مراجعتها، وفقًا لقناة " الإخبارية ".

وقال أحد المواطنين أنه تعرض للغش في جودة البنزين، حيث يتم خلط العمالة الأجنبية في محطات الوقود البنزين بالماء.

وذكر آخر أن بعض حالات الغش تكون من خلال بيع وقود غير مطابق للمواصفات القياسية، حيث تسعى وزارة التجارة للتصدي له من خلال عقوبة التشهير.

Time واتساب

أحدث التعليقات

مغرد
والله الدخان الجديد ما يصلح م ه
مغرد
والله الدخان الجديد ما يصلح م ه
القرشي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترا في شيء إسمه الضمان الاجتماعي من ضمن إدارات وزارتك وإنت ناسيه من يوم وصلت لكرسي الوزارة أوقفت عنهم صرف المساعدة المقطوعة او التقديم عليها ولم تلتفت لغلاء المعيشة الذي هو في تصاعد مستمر إلى درجة أن الموظفين ذوي الدخل المتوسط والعالي قد اشتكوا منه فمابالك بالفقراء والمحتاجين الذي أنت مسؤول عنهم ومؤتمن على مصالحهم ولكنك للأسف طوال فترة وزارتك وحتى ألأن وهم خارج جدول اعمالك وكأنهم ليسوا موجودين ... إتقي الله يارجل فيهم فوالله إنك سوف تسأل في يوم عنهم .
عوض السابطي أبو مشعل
صعب أن تجود الملاعب بلاعب مثلك يا أبا عمر أنت أسطورة الكرة السعودية بلا منازع وداعا أيها الفتى الذهبي
التركي
هناك فرق بين اعتزال ابو عمر ..ومابين إجباره على الاعتزال !!!

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