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جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل التعليمية بالأسبوع السابع
منذ 3 ساعات
2057
الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل التعليمية للأسبوع السابع.
وجاءت الجداول مفصله كما هو موضح في الصور التالية:
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أحدث التعليقات
مغرد
والله الدخان الجديد ما يصلح م ه
مغرد
والله الدخان الجديد ما يصلح م ه
القرشي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترا في شيء إسمه الضمان الاجتماعي من ضمن إدارات وزارتك وإنت ناسيه من يوم وصلت لكرسي الوزارة أوقفت عنهم صرف المساعدة المقطوعة او التقديم عليها ولم تلتفت لغلاء المعيشة الذي هو في تصاعد مستمر إلى درجة أن الموظفين ذوي الدخل المتوسط والعالي قد اشتكوا منه فمابالك بالفقراء والمحتاجين الذي أنت مسؤول عنهم ومؤتمن على مصالحهم ولكنك للأسف طوال فترة وزارتك وحتى ألأن وهم خارج جدول اعمالك وكأنهم ليسوا موجودين ... إتقي الله يارجل فيهم فوالله إنك سوف تسأل في يوم عنهم .
عوض السابطي أبو مشعل
صعب أن تجود الملاعب بلاعب مثلك يا أبا عمر أنت أسطورة الكرة السعودية بلا منازع وداعا أيها الفتى الذهبي
التركي
هناك فرق بين اعتزال ابو عمر ..ومابين إجباره على الاعتزال !!!
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