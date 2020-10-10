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بالفيديو.. شخصيات وهمية وحقيقية أرعبت الأطفال قديماً في المملكة

Time منذ 34 دقيقة
Views 1438
بالفيديو.. شخصيات وهمية وحقيقية أرعبت الأطفال قديماً في المملكة

الرياض (صدى):
روى أحد أهالي العطايف في الرياض مقتطفات مما يتذكره عن الشخصيات الوهمية والحقيقية التي سببت الرعب في نفوس الأطفال قديماً في المملكة.

وذكر، خلال لقاء مع الإعلامي محمد الهمزاني، أن من بين الشخصيات الوهمية التى خوف بها الأهالي أطفالهم شخصية "عوافي يالله"، مضيفا أن هناك شخصيا حقيقة كانت مخيفة ويتم رؤيتها بالعين مثل "جرية".

وأضاف أن شخصية جرية، هي عبارة عن امرأة في العقد الرابع من العمر، وتعاني من اعتلالات عقلية، مشيراً إلى أنها كانت عنيفة ومخيفة، وتعيش في حي الشميسي القديم، وتجري وراء الأطفال.

وأكد أن الأهالي كان يعتمدون في تخويف أطفالهم على ذكر هذه الشخصية، فضلاً عن شخصيات حقيقة أخرى سببت الرعب للأطفال مثل ويدي وروما.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالديوث .. .. استغفر الله العظيم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
دكتر من خميس مشيط
يا ليت يفرش بطنه وظهره بالخيزران يروع الاطفال هذا المخنز
عبدالله محمد الشهري
ياحليلكم، مامليتوا من الكذب ليل نهار شغالين على بالكم إنكم بتسوون فتنة في اعظم بيت رياضي في المملكة حالياً. ياناس ميولكم تفضحكم وأهدافكم غبية. طيب قولوا ولو شيء بسيط من البلاوي اللي في الهلال عقود منتهية ولاعبين يهددون بالبحث عن أندية يروحون لها واولها النصر هدف قوي يبغون يروحون له عشان نقول ربما لديهم تمصدر ولكن بهذه الطريقة شغلكم مكشوف يافلتات الصحافة الرياضية

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