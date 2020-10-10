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موعد بدء بواكير المنخفضات الجوية الممطرة في المملكة

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موعد بدء بواكير المنخفضات الجوية الممطرة في المملكة

الرياض (صدى):
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، بدء بواكير المنخفضات الجوية الممطرة بالمملكة في النصف الثاني من أكتوبر الحالي، مؤكدًا عدم وجود حالة مطرية تُذكر خلال الأيام الخمسة القادمة.

ولفت إلى أن دخول الوسم يختلف من حساب إلى آخر، حيث أن تقويم أم القرى يجعل دخوله في 16 أكتوبر، بينما حسابات أخرى تجعله في 10 أكتوبر، مضيفاً أن الوسم ينتهي في 6 ديسمبر، ويكون عدد أيامه حينها 52 يوماً، كما أنه ليس بمنزلة أو نجم في، وإنما هو مصطلح يضم 4 منازل قمرية، وهي العواء، والسماك، والغفر، والزبانا.

وكشف المسند عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في المملكة، وكذلك درجة الحرارة الكبرى ليوم أمس، حيث سجلت خميس مشيط 15 درجة مئوية، فيما سجلت عرفات 42 درجة مئوية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالديوث .. .. استغفر الله العظيم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
دكتر من خميس مشيط
يا ليت يفرش بطنه وظهره بالخيزران يروع الاطفال هذا المخنز
عبدالله محمد الشهري
ياحليلكم، مامليتوا من الكذب ليل نهار شغالين على بالكم إنكم بتسوون فتنة في اعظم بيت رياضي في المملكة حالياً. ياناس ميولكم تفضحكم وأهدافكم غبية. طيب قولوا ولو شيء بسيط من البلاوي اللي في الهلال عقود منتهية ولاعبين يهددون بالبحث عن أندية يروحون لها واولها النصر هدف قوي يبغون يروحون له عشان نقول ربما لديهم تمصدر ولكن بهذه الطريقة شغلكم مكشوف يافلتات الصحافة الرياضية

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