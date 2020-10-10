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أذربيجان وأرمينيا تتفقان على وقف لإطلاق النار في قره باغ بدءا من ظهر اليوم

Time منذ ساعتين
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أذربيجان وأرمينيا تتفقان على وقف لإطلاق النار في قره باغ بدءا من ظهر اليوم

موسكو (صدى):
أعلنت روسيا أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا اليوم على وقف لإطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ اعتبارا من ظهر اليوم نفسه، بعد مفاوضات طويلة جرت في موسكو بين وزيري خارجية البلدين.

وقال وزير الخارجيّة الروسي سيرجي لافروف في بيان له "إنّ وقفاً لإطلاق النار سيبدأ "اعتباراً من الساعة 12,00 (09,00 ت غ) من العاشر من أكتوبر 2020 لأهداف إنسانيّة".

وأوضح لافروف أنّ وقف إطلاق النار سيتيح "تبادل أسرى حرب وأشخاص آخرين وجثث القتلى بواسطة لجنة الصليب الأحمر وبما يتفق مع معاييرها".

وأضاف "أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا أيضا على بدء مفاوضات جوهريّة للتوصّل بسرعة إلى حلّ سلمي للنزاع في ناغورني قره باغ، بوساطة من رؤساء مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالديوث .. .. استغفر الله العظيم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
دكتر من خميس مشيط
يا ليت يفرش بطنه وظهره بالخيزران يروع الاطفال هذا المخنز
عبدالله محمد الشهري
ياحليلكم، مامليتوا من الكذب ليل نهار شغالين على بالكم إنكم بتسوون فتنة في اعظم بيت رياضي في المملكة حالياً. ياناس ميولكم تفضحكم وأهدافكم غبية. طيب قولوا ولو شيء بسيط من البلاوي اللي في الهلال عقود منتهية ولاعبين يهددون بالبحث عن أندية يروحون لها واولها النصر هدف قوي يبغون يروحون له عشان نقول ربما لديهم تمصدر ولكن بهذه الطريقة شغلكم مكشوف يافلتات الصحافة الرياضية

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