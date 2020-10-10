كاميرات مراقبة بمطابخ مطاعم الباحة بعد حالات تسمم العقيق

الباحة (صدى):
قرر المجلس البلدي في الباحة اتخاذ عدة إجراءات صارمة لضمان سلامة وجودة الوجبات المقدمة بالمطاعم بعد حالات التسمم الأخيرة بالعقيق .
وسيقوم المجلس البلدي بمخاطبة أمانة الباحة بالإجراءات التالية :
1-توفير كاميرات مراقبة في أماكن تجهيز الطعام بالمطاعم لضمان النظافة وتطبيق معايير السلامة
2- وضع تصنيف للمطاعم حسب الجودة .
3- تصميم تطبيق الكتروني لقياس مدى رضا العملاء عن الخدمات .
4- تكثيف الرقابة على محلات بيع اللحوم الطازجة والمطاعم .
5- التأكد من وجود " كاشير" ومحاسب سعودي .
وكانت محافظة العقيق بالباحة قد شهد حالات تسمم بسبب وجبة فاسدة من أحد المطاعم ، وتم إغلاق المطعم واتخاذ الإجراءات النظامية لمحاسبة صاحبه .
إقرأ أيضاً :