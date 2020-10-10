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منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق الحوثيين طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية

Time منذ 4 ساعات
Views 1732
منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق الحوثيين طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية

جدة (صدى):
أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن إدانته الشديدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وحماية أراضيها ضد الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالديوث .. .. استغفر الله العظيم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
دكتر من خميس مشيط
يا ليت يفرش بطنه وظهره بالخيزران يروع الاطفال هذا المخنز
عبدالله محمد الشهري
ياحليلكم، مامليتوا من الكذب ليل نهار شغالين على بالكم إنكم بتسوون فتنة في اعظم بيت رياضي في المملكة حالياً. ياناس ميولكم تفضحكم وأهدافكم غبية. طيب قولوا ولو شيء بسيط من البلاوي اللي في الهلال عقود منتهية ولاعبين يهددون بالبحث عن أندية يروحون لها واولها النصر هدف قوي يبغون يروحون له عشان نقول ربما لديهم تمصدر ولكن بهذه الطريقة شغلكم مكشوف يافلتات الصحافة الرياضية

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