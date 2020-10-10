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بالفيديو.. الحبيب يوضح سبب قيام الراقي بـ" خنق " الشخص المسحور

Time منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. الحبيب يوضح سبب قيام الراقي بـ" خنق " الشخص المسحور

علي القحطاني (صدى):
حسم استشاري الطب النفسي البروفيسور طارق الحبيب الجدل حول وقوع ضرب المسحور على "  الجن أم الشخص ".

وقال الحبيب خلال حواره عبر برنامج " يا هلا ":" الضرب لا يقع على الجن إذا كان في جن وإنما يقع على الإنسان  لأنه يكون في حالة نفسية بين الشعور واللاشعور وبالتالي لا يشعر الشخص بالضرب ".

وأوضح الحبيب أن الشخص لا يشعر بالضرب وقتها لأنه كان في حالة بين الشعور واللاشعور والدليل عندما يضرب بالسياط نجد خطوط على جلد الشخص الذي تعرض للضرب ".

ولفت الحبيب:"  عندما يخنق الراقي الشخص المسحور من رقبته تُرسل رسالة للدماغ لتهدئة القلب ولذا يضغط الراقي  أكثر حتى يشعر الشخص بالدوخة ويسقط على الأرض ".

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أحدث التعليقات

abdul
" ... ويجب تقبل الخطر قبل ممارسة هذه الرياضة " . نعم، خطر في سبيل الله ! الدراجة النارية من اخطر وسائل النقل ، والتي تموت فيها تكون جانية علي روحها وارواح اهلها وزميلاتها. ولكن في النهاية، هي روحك. بس اعرفي ان الروح مافيها قطع غيار او ممكن علاجها في قسم الطوارئ مثل كسور في الحوض او الشعب بالعمود الفقري. اذا الروح بيْبَيَتكِ يعني باي باي مش لعب عيال.
naeem
وش فيه ياجماعه السومه يهدد الاهلى وفيه لاعب يهدد الاتحاد وحمدالله يهدد النصر صارت الانديه السعوديه كل واحد يستقوى عليه من لاعبين والاتحاد الاسيوى من ناحيه
mr
كلاعب قدم الكثير ولكن للأسف سوء اخلاقه الرياضية اسقطت سمعته
abdul
الأُولي*
abdul
اكتفوا ب "صفعة علي المعصم" كما يقولوا الامركان. Slap On The Wrist

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