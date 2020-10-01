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وزير المالية: إعفاء التوريدات العقارية من القيمة المضافة يحفز القطاع السكني والتجاري

Time منذ ساعة
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وزير المالية: إعفاء التوريدات العقارية من القيمة المضافة يحفز القطاع السكني والتجاري

الرياض (صدى):
أكد وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الجمعة، أن الأمر المكي الصادر بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة يهدف إلى التخفيف عن المواطنين ويحفز القطاع السكني والتجاري.

وقال الدكتور محمد الجدعان: " ‏أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالشكر والعرفان بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من إجمالي قيمة العقار وقت البيع " .

وأضاف وزير المالية: " ‏يهدف الأمر الملكي الكريم إلى دعم أبناء الوطن وبناته والتخفيف عنهم، والحرص على رعايتهم، وتلمس حاجاتهم ومراعاة ظروفهم وتقديم الدعم المستمر لهم وتمكينهم من امتلاك مساكنهم، كما يساهم في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري" .

وتابع: " ‏ويأتي هذا الأمر الملكي الكريم امتداداً للجهود الحكومية المتواصلة من خلال اللجان الوزارية بمتابعة مستمرة من سمو ولي العهد -حفظه الله- بدراسة احتياجات المواطنين والقطاعات التنموية والعمل على كل ما يساهم في خدمة أبناء وبنات الوطن " .

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز
يا صالح 😂😂😂😂😂😂🚓🚓🚓🚓 هذا 🤐🤐
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
سبحان الله
خالد المنتشري
تكفى يابوراكان طارق كيال بالعمري لا يفوتكم تكفون ياعيال العود تكفون تكفون تكفون تكفون

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