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أمطار على المراكز الشرقية التابعة لمحافظة أملج

Time منذ 7 دقائق
Views 1196
أمطار على المراكز الشرقية التابعة لمحافظة أملج

أملج (صدى):
هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخاتٍ من البرد على المراكز الشرقية التابعة لمحافظة أملج، سالت على أثرها بعض الشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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أحدث التعليقات

زاير الشمالي
لايصلح لوزارة الرياضة الا تركي ال الشيخ فصل على رئيس الاتحاد الاسيوي سلمان الخليفة واحمد الفهد بعد كلام تركي ال الشيخ احمد الفهد استقال وهرب من الاتحاد الاسيوي والامعة سلمان الخليفة لايهش ولا ينش ماحصل من استبعاد الهلال اخاف يتكرر مع النصر بطريقة او اخرى
زاير الشمالي
لايصلح لوزارة الرياضة الا تركي ال الشيخ فصل على رئيس الاتحاد الاسيوي سلمان الخليفة واحمد الفهد بعد كلام تركي ال الشيخ احمد الفهد استقال وهرب من الاتحاد الاسيوي والامعة سلمان الخليفة لايهش ولا ينش ماحصل من استبعاد الهلال اخاف يتكرر مع النصر بطريقة او اخرى
Alaa k s b
الله معاه خلوه يروح عقبال ال فتيل كمان
أسعد عياد الشمري
الهلال ليس بحاجه الى السومه
أسعد عياد الشمري
الهلال ليس بحاجه الى إلى الهلال بحاجه الى لاعب وسط متقدم مثل نيفيز و إدواردو و القيصر رادوي لاعب مميز

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أمطار على المراكز الشرقية التابعة لمحافظة أملج
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