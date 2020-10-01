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لاعب بيروزي يستفز النصر: "حظوظنا صارت أقوى بعد إبعاد الهلال" 

Time منذ 20 دقيقة
Views 1543
لاعب بيروزي يستفز النصر: "حظوظنا صارت أقوى بعد إبعاد الهلال" 

طلال الغامدي (صدى):
استفز نجم المنتخب العراقي ونادي بيرسيبوليس الإيراني بشار رسن، فريق نادي النصر وجماهيره.

وقال رسن خلال تصريحات صحفية:" بعد إبعاد الهلال المرشح الأقوى للبطولة حظوظنا صارت أقوى والنصر فريق محظوظ لم يقابل فريق صعب حتى الآن، قريبا سنلقنه درسا في كرة القدم ".

ومن جانبه، رد لاعب النصر والمنتخب السابق، فهد الهريفي على استفزاز بشار رسن، قائلا:" الدروس في كرة القدم كثيرة تنطلق في معظمها من النفوس التي لا تقبل الهزيمة ككل نصراوي ".

وأضاف الهريفي:" بشار رسن يستفز الأصفر وهنا لابد من لحظة في المباراة وكلمة ننتظر أن تقال الله ينصرك يا نصر ".

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
محمد صالح
بغض النظر عن الماده الثالثة الحزن بالقلب والدعاء بلسان ماراح ينفع الميت غير الدعاء ماراح يفيده تنكيس علم ولا غيره تعقيبا على الي ضد السعودية وخلوها سالفة عشان مانكست العلم رغم وضوح المادة الثالثه لنظام الحكم عدم تنكيس العلم في حال من الأحوال بوفاة الملك فهد والملك عبدالله ماتنكس العلم على العموم الله يرحم أمير الكويت ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه والشعب الكويتي الصبر والسلوان
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
أحمد العسيري
طبع الكبير دايما لا ينظر لما فعله مخلفات ارواروا
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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