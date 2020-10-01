لاعب بيروزي يستفز النصر: "حظوظنا صارت أقوى بعد إبعاد الهلال" 

طلال الغامدي (صدى):
استفز نجم المنتخب العراقي ونادي بيرسيبوليس الإيراني بشار رسن، فريق نادي النصر وجماهيره.
وقال رسن خلال تصريحات صحفية:" بعد إبعاد الهلال المرشح الأقوى للبطولة حظوظنا صارت أقوى والنصر فريق محظوظ لم يقابل فريق صعب حتى الآن، قريبا سنلقنه درسا في كرة القدم ".
ومن جانبه، رد لاعب النصر والمنتخب السابق، فهد الهريفي على استفزاز بشار رسن، قائلا:" الدروس في كرة القدم كثيرة تنطلق في معظمها من النفوس التي لا تقبل الهزيمة ككل نصراوي ".
وأضاف الهريفي:" بشار رسن يستفز الأصفر وهنا لابد من لحظة في المباراة وكلمة ننتظر أن تقال الله ينصرك يا نصر ".