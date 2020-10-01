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مبتعثة تعمل مع الشرطة الأمريكية تروي تفاصيل تخصصها في علم الجريمة " فيديو " 

Time منذ 30 دقيقة
Views 1590
مبتعثة تعمل مع الشرطة الأمريكية تروي تفاصيل تخصصها في علم الجريمة " فيديو " 

نايف السالم (صدى):
روت مبتعثة تعمل مع الشرطة الأمريكية ألاء الحمد تفاصيل تجربتها وتخصصها في علم الجريمة.

وقالت الحمد خلال حوارها عبر برنامج " يا هلا ":" أحب تحقيق الأشياء  المعقدة منذ صغري وأنا من هواة أفلام الجريمة والغموض "، لافتة:" كانت أمنيتي أن أكون محققة جنائية ".

ولفتت الحمد إلى أن التخصص الجنائي أضاف لشخصيتها القوة والتماسك مع المواقف الصعبة  وعدم التأثر بأي موقف.

وأوضحت الحمد أن علم الجريمة والعدالة الجنائية يعتمد على التحليل والتركيز، مشيرة:" أخذت دورات متخصصة في تصوير الجرائم وزيارة السجون الأمريكية ".

وتابعت أن الشرطة الأمريكية لها ضوابط وشروط يجب توافرها في الطالب كي يتم السماح له ومنها أن يكون المعدل الدراسي مرتفعا وأن يكون ملف الطالب خاليا من المخالفات بشتى أنواعها، مبينة:" طبقت مع الشرطة الأمريكية لمدة سنة كاملة ".

 

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
محمد صالح
بغض النظر عن الماده الثالثة الحزن بالقلب والدعاء بلسان ماراح ينفع الميت غير الدعاء ماراح يفيده تنكيس علم ولا غيره تعقيبا على الي ضد السعودية وخلوها سالفة عشان مانكست العلم رغم وضوح المادة الثالثه لنظام الحكم عدم تنكيس العلم في حال من الأحوال بوفاة الملك فهد والملك عبدالله ماتنكس العلم على العموم الله يرحم أمير الكويت ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه والشعب الكويتي الصبر والسلوان
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
أحمد العسيري
طبع الكبير دايما لا ينظر لما فعله مخلفات ارواروا
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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