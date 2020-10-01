مبتعثة تعمل مع الشرطة الأمريكية تروي تفاصيل تخصصها في علم الجريمة " فيديو " 

نايف السالم (صدى):
روت مبتعثة تعمل مع الشرطة الأمريكية ألاء الحمد تفاصيل تجربتها وتخصصها في علم الجريمة.
وقالت الحمد خلال حوارها عبر برنامج " يا هلا ":" أحب تحقيق الأشياء المعقدة منذ صغري وأنا من هواة أفلام الجريمة والغموض "، لافتة:" كانت أمنيتي أن أكون محققة جنائية ".
ولفتت الحمد إلى أن التخصص الجنائي أضاف لشخصيتها القوة والتماسك مع المواقف الصعبة وعدم التأثر بأي موقف.
وأوضحت الحمد أن علم الجريمة والعدالة الجنائية يعتمد على التحليل والتركيز، مشيرة:" أخذت دورات متخصصة في تصوير الجرائم وزيارة السجون الأمريكية ".
وتابعت أن الشرطة الأمريكية لها ضوابط وشروط يجب توافرها في الطالب كي يتم السماح له ومنها أن يكون المعدل الدراسي مرتفعا وأن يكون ملف الطالب خاليا من المخالفات بشتى أنواعها، مبينة:" طبقت مع الشرطة الأمريكية لمدة سنة كاملة ".