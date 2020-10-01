مواطن يشكو تعطيل سفره للعلاج بالخارج بسبب حجب تقارير حالته (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
استغاث مواطن يدعى سند السبيعي، بوزارة الصحة لإعطائه تقارير طبية جديدة لحالته الصحية، حيث يعاني من تهتك في الاحبال الصوتية .
وروى المواطن السبيعي والذي يبلغ من العمر ٢٧ عاما معاناته مع المرض التي استغرقت ربع قرن، حيث قال أنه في عمر السنتين شرب مادة حارقة "فلاش" تسببت في هتك الاحبال الصوتية وضيق في المرئ ،وحدث تشوه في الوجه وداخل الفم .
وأضاف السبيعي أنه يتناول غذائه عبر أنبوب في المعدة ، وكذلك التنفس عن طريق أنبوب في الحنجرة ، لافتا إلي أنه يحتاج الي الكثير من العمليات وزراعة القصبة الهوائية .
وتابع الشاب العشريني أنه قام بمراسلة مستشفيات في المانيا وتم الرد بقبول حالته حيث يوجد لها علاج ، ولكن يجب احضار الفحوصات التي أجراها .
وأضاف السبيعي أنه ذهب بالموافقة إلى وزارة الصحة ولكن تم رفضها ، وارجعت سبب الرفض إلى عدم وجود تقارير من المستشفي المعالج "مستشفى الملك فيصل" ، حيث أن المستشفى أنهى الملف بحجة الاكتفاء بما توصل له من علاج ، وأوقف جميع المواعيد والمراجعات ولم يتم تحويله إلى مستشفى آخر.
وظهر الشاب السبيعي عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر يناشد وزارة الصحة بتسهيل إعطاءه التقارير الطبية لحالته حتي يستكمل علاجه.
كما دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج بعنوان " كلنامع سند_السبيعي" مطالبين خلال الجهات المختصة بتسهيل إجراءات علاجه، داعين له بالشفاء".