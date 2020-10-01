هل انخفاض مخزون الحديد يؤثر على الجهاز التنفسي؟.. النمر يوضح

نايف السالم (صدى):
أوضح الدكتور خالد النمر، أستاذ واستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مدى تأثير انخفاض مخزون الحديد على الجهاز التنفسي والصدر.
وقال النمر عبر حسابه في تويتر : انخفاض مخزون الحديد (وليس انخفاض الهيموجلوبين) لا يسبب كتمه ولاضيق في التنفس ولا الم في الصدر"٠
يعتبر نقص الحديد من المشاكل الصحية الشائعة، وهناك بعض المجموعات التي يزيد فيها خطر الإصابة بنقص الحديد، مثل: النساء خلال فترة الحيض، والنساء الحوامل، والمرضعات، والأطفال، والرُضّع، والفتيات في سن المراهقة، والفتيات الرياضيّات، وقد تختلف أعراض نقص الحديد من شخص لآخر بالاعتماد على شدة النقص والصحة العامة للمصاب، فقد لا يشعر الشخص بأي أعراض ملحوظة في حال إصابته بنقص الحديد بدرجة طفيفة أو متوسطة.