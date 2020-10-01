التشهير بمواطن تستر على مقيم مقابل 1500 ريال شهرياً

حمود العنزي (صدى):
شهرت وزارة التجارة بمواطن إثر قيامه بالتستر على مقيم مقابل 1500 ريال شهريًا.
والمتستر هو علي بن خلف بن حمد آل حريميص الدوسري، وتستر على محمد إقبال وهو هندي الجنسية، والذي يزاول مهنة تجارة المنظفات بالرياض.
وتم فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال ، وإغلاق المنشآة وتصفية النشاط وشطب الترخيص، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، مع استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
كما تم إصدار قرار بإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح بعودته، مع نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.