الرياض (صدى):
أعلنت الجمارك السعودية عن إعفاء المركبات الأجنبية المتأخرة عن المدة المسموح لها داخل المملكة من الغرامات، على أن يتم إخراج المركبة خلال 30 يوم وفق الحالات المذكورة.
وأشارت إلى أن الإعفاء سيتم بدءًا من 1 أكتوبر 2020 ولمدة 30 يومًا، نظرًا للظروف الاستثنائية التي صاحبت جائحة كورونا، وما ترتب على ذلك من إغلاق للمنافذ البرية.
وتضمن ذلك المركبات الأجنبية التي دخلت إلى المملكة من بعد تاريخ 12/4/1441هـ، والمركبات الأجنبية التي دخلت قبل 12/4/1441هـ ويوجد مبررات لبقائها داخل المملكة للدراسة أو العمل مع ضرورة تقديم وثائق المبررات مع طلب الإعفاء.