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إعفاء المركبات الأجنبية المتأخرة عن المدة المسموح لها داخل المملكة من الغرامات

Time منذ ساعة
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إعفاء المركبات الأجنبية المتأخرة عن المدة المسموح لها داخل المملكة من الغرامات

الرياض (صدى):
أعلنت الجمارك السعودية عن إعفاء المركبات الأجنبية المتأخرة عن المدة المسموح لها داخل المملكة من الغرامات، على أن يتم إخراج المركبة خلال 30 يوم وفق الحالات المذكورة.

وأشارت إلى أن الإعفاء سيتم بدءًا من 1 أكتوبر 2020 ولمدة 30 يومًا، نظرًا للظروف الاستثنائية التي صاحبت جائحة كورونا، وما ترتب على ذلك من إغلاق للمنافذ البرية.

وتضمن ذلك المركبات الأجنبية التي دخلت إلى المملكة من بعد تاريخ 12/4/1441هـ، والمركبات الأجنبية التي دخلت قبل 12/4/1441هـ ويوجد مبررات لبقائها داخل المملكة للدراسة أو العمل مع ضرورة تقديم وثائق المبررات مع طلب الإعفاء.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
محمد صالح
بغض النظر عن الماده الثالثة الحزن بالقلب والدعاء بلسان ماراح ينفع الميت غير الدعاء ماراح يفيده تنكيس علم ولا غيره تعقيبا على الي ضد السعودية وخلوها سالفة عشان مانكست العلم رغم وضوح المادة الثالثه لنظام الحكم عدم تنكيس العلم في حال من الأحوال بوفاة الملك فهد والملك عبدالله ماتنكس العلم على العموم الله يرحم أمير الكويت ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه والشعب الكويتي الصبر والسلوان
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
أحمد العسيري
طبع الكبير دايما لا ينظر لما فعله مخلفات ارواروا
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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