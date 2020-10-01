الهريفي يحذر من الفريق الإيراني.. والمريسل: " علينا تقبل الخسارة"

نواف السالم (صدى):
حذر لاعب النصر والمنتخب السابق فهد الهريفي من مباراة النصر في نصف نهائي دوري أبطال أسيا من فريق بيرسبوليس الإيراني، فيما لفت عبدالعزيز المريسل إلى صعوبة المباراة.
ومن جانبه قال الهريفي عبر حسابه على "تويتر" عن الفريق الإيراني وقوته : "ارتداد جميل بكثافه عدديه.. اساسها لياقة عالية يعرف ماذا يريد ..اسلوب تدريبي رائع :اثناء حمل الكرة واثناء هجوم الخصم .. تقارب في الخطوط مع التراجع كمجموعة في نصف ملعبه في حالة الدفاع وفقد الكرة، اما في الهجوم :سلاح الارتداد السريع فيه تنوع ع الاطراف .. مع عدد كافي من اللاعبين في ١٨".
وأضاف : "لاشك اني اتمنى مقابلة بختاكور عن بيرسبوليس، لعدة اسباب، بختاكور يفتح الملعب بسبب انتشاره ويلعب كمجموعة بالاستحواذ واللعب على الاطراف اهدافه مثل البلاستيشن".
وتابع : "بيرسبوليس فريق يعرف ماذا يريد من المباراة .. لدية خبرة سابقة في النهائي ودور الاربعة.. دفاعي رائع لا يوجد نجم متفرد.. حلول داخل ١٨".
وقال "المريسل" : "جمهور النصر الغالي لدي ما أريد قوله و لست بمن يعلمكم قدر ما هي فضفضة من محب لكم ربما يصيب وربما يخطئ، وقبل كل شي لابد أن تدرك بأن النصر لم يصل لهذه المرحلة في دوري ابطال آسيا إلا لأنه إحترم منافسيه،، ولهذا لاااااااابد من احترام بيروزي الايراني لاااااابد.. و هذا يبدأ مني و منك أولاً".
واضاف : "شاهدت بعض الملخصات لفريق بيروزي خلال فترة التجمع المقامة حالياً في قطر بدوري أبطال أسيا ، فريق قادر أن يهزم النصر و هذه نتيجة وارده بنسبة 50٪ ، لهذا إن أردت تجاوز بيرسبوليس أو كما نسميه بيروزي فيجب أن تدرك بأنك أمام خصم عنيد و قوي و مؤهل للوصول للنهائي بنسبة 50٪".
وتابع : "عليك كمشجع أن تهيئ نفسك لكل شي .. حتى للخسارة .. فالنصر داعمين و ادارة ليس هدفهم تحقيق هذه البطولة فقط .. فإن لم تتحقق سيواصلون العمل لتحقيق غيرها و ان تحققت سيستمر العمل لتحقيق غيرها ، الهدف الاساسي خلق نصر قوي ينافس على كل البطولات .. لهذا ثق ان هذه البطولة ليست هي الطموح فقط".