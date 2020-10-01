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جماهير الهلال تقدم درسًا مجانيًا لإعلاميي النصر وترفض أي دعم لممثل إيران

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جماهير الهلال تقدم درسًا مجانيًا لإعلاميي النصر وترفض أي دعم لممثل إيران

طلال الغامدي (صدى):
بالتزامن مع تأهًّل نادي النصر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، يرفض جمهور الهلال القيام بمساندة الفريق الإيراني "بيرسيبوليس" الذي سيواجه النصر في هذا الدور.

وبدأت حملة قوية من جمهور الهلال على مواقع التواصل الاجتماعي، لمساندة نادي النصر الذي أصبح ممثل الوطن في البطولة القارية ضد إيران.

يأتي هذا السلوك من جماهير الهلال، على الرغم مما حدث في بطولة 2010 و2014 و2019، عندما ساند بعض إعلاميي وجمهور النصر الفرق المنافسة للزعيم.

"الصرامي" ينوي ذبح "قعدان" في 2010..

وإبان ترأُّس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد لنادي الهلال، وخلال منافسة الهلال في بطولة 2010، أعلن المتحدث الحالي لنادي النصر سعود الصرامي ذبح "قعدان" أي مجموعة من الإبل في حال فوز ذوب أهان الإيراني على الهلال في نصف نهائي دوري الأبطال 2019، وأقامت جماهير النصر الأفراح بإقصاء الهلال حينها.

احتفال جماهير النصر في 2014..

واحتفل بعض إعلاميي ومحبي النصر بخسارة الهلال للبطولة عندما واجه نادي وسترن سيدني واندررز الأسترالي وانتهت بفوز وسترن سيدني بهدف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

صدمة النصراويين في 2019..

شن النصراويون، حملة كبيرة ضد الهلال يُشجعون فيه الفرق المنافسة، متمنيين فوز أوراوا الياباني في نهائي البطولة، وحين فاز الزعيم كانت التهاني باردة لا تُعبر عن فرحة بفوز مُمثل الوطن ببطولة كبيرة.

وكانت حُجة النصراويين في الموقفين، هي أن تشجيع الأندية لا يرتبط بالوطنية، أما الآن فقد اعتبر الهلاليون أن تشجيع النصر مهمة وطنية ولا يجوز مساندة الأجنبي ضده.

يشار إلى أن النصر تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، على حساب الأهلي بعدما تغلّب عليه بهدفين دون رد، وسيقابل بيرسيبوليس الإيراني الذي تغلب على باختاكور بهدفين دون رد أيضًا، وذلك يوم السبت المقبل.

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
اللهم صيبا نافعا..
المليليح
ماجد وانت على بالك اعلامكم نزيه مافيه اكذب ومزور للحقائق وكذاب وأساس الفتنه وأساس نكسة الكرة السعودية والمنتخب اعلامكم اعلام الهلال
لاحول ولا قوة الا بالله
رسميأ🎈 الصحيفة تدعوا الفتنه والتعصب
حنان الشمري
الله يسعدهم ويهنيهم وعقبال الباقين وبالرفاه والبنين
المليليح
طلال الغامدي اعصابك لا تدعوا المثالية انت وطواقيكم كم فريق أجنبي ساندوهم ضد النصر والاهلي لو فيه خاصية تنزيل صور وفيديو عندكم الصحيفه وريتك

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