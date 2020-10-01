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ظهور حكم النصر وبيرسبوليس في حسينية يغضب النصراويين

Time منذ 59 دقيقة
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ظهور حكم النصر وبيرسبوليس في حسينية يغضب النصراويين

خاص (صدى):
حرص جماهير كرة القدم في المملكة علي تحفيز وتشجيع لاعبي نادي النصر قبل مباراته أمام نادي بيرسبوليس الإيراني، التي تقام يوم السبت القادم.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاق بعنوان النصر بيرسبوليس، متمنين أن يفوز نادي النصر بكأس آسيا، كما طالب البعض بتغيير حكم اللقاء لانحيازه لإيران؛ حيث تم تداول صورة له في الحسينية، مما تسبب في غضب الجماهير.

وقال مغرد مشاركًا على الهاشتاق: "نادي النصر نادي عريق يستحق أن يفخر به كل سعودي وعربي وفاله الكاس ان شاءالله مثل نادي الهلال والاتحاد، إن شاءالله كاس آسيا في الرياض".

وعلقت مغردة أخرى قائلة:" مع إني هلالية عالمية لكن كلنامع ممثل الوطن نادي النصر، نطالب تتدخل قيادتنا الرياضية وتغيرالحكم الشيعي محمدتقي قبل إخراج ممثل الوطن بصافرةظالمة.

وأضاف مغرد: "‏باذن الله النصر راح يحقق آسيا وكاس العالم للاندية ويكون أول عالمي يحقق العالمية للمرة الثانية وأول عالمي آسيوي يحقق كأس العالم للأندية.

‏وقال مغرد أخر:" لا تخلقوا من بيرسبوليس بعبع وكأنه فريق لايقهر.. النصر هزم سبهان وهو أقوى منه ولم ينهزم في الدوري الإيراني إلا هزيمة واحدة، نعم بيرسبولس المتصدر ولكن بأربع هزائَ، أهم شي يكون اللعب سريع على الأرض و مع الصبر والثقة بالنفس ان شاء الله النصر يفوز.

‏وحذر مغرد من اختيار الحكم حيث قال: "تعيين الحكم السنغافوري محمد تقي الجعفري لمباراة ‎النصر بيرسبوليس هذا الحكم له مواقف ضد النصر و المنتخب السعودي، وللعلم كان حكم الفار في مباراة النصر والأهلي الأخيرة التي شهدت كوارث تحكيمي تضرر منها العالمي، والطامة الكبرى الحكم التايلندي أصبح حكم فار هذه المرة تبادل أدوار"٠

وأضاف:" ‏مباراة حساسة بين نادي سعودي و إيراني ، وتعين حكم عليه شكوك وملاحظات ومنحاز للإيرانيين.. هذه فيها شبهه وألف علامة استفهام"٠

وطالب مغرد من الاتحاد بدعم فريق النصر حيث قال:" ‏ اتمنى من الاتحاد السعودي دعم ‎النصر مثل الدعم الذي حظى به الهلال لأن النصر ممثل الوطن الوحيد ببطولة دوري أبطال آسيا ويلعب بإسم الكرة السعودية فهل سنرى دعمه وبإذن الله النصر للنصر لأنه كيان نظيف وشريف ".

كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، قد أختار الحكم السنغافوري محمد تقي لإدارة مباراة النصر وبيرسبوليس، على أن يتولى الحكم التايلاندي سيفاكورن بو أودوم مهام "حكم الفيديو".

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
اللهم صيبا نافعا..
المليليح
ماجد وانت على بالك اعلامكم نزيه مافيه اكذب ومزور للحقائق وكذاب وأساس الفتنه وأساس نكسة الكرة السعودية والمنتخب اعلامكم اعلام الهلال
لاحول ولا قوة الا بالله
رسميأ🎈 الصحيفة تدعوا الفتنه والتعصب
حنان الشمري
الله يسعدهم ويهنيهم وعقبال الباقين وبالرفاه والبنين
المليليح
طلال الغامدي اعصابك لا تدعوا المثالية انت وطواقيكم كم فريق أجنبي ساندوهم ضد النصر والاهلي لو فيه خاصية تنزيل صور وفيديو عندكم الصحيفه وريتك

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