بالفيديو.. العمري يكشف عن سبب ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين

حمود العنزي (صدى):
قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عبدالحميد العمري إن معدل البطالة الحالي بين المواطنين هو الأعلى منذ بداية تاريخ عمليات الرصد.
وأضاف العمري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يا هلا " أن معدل البطالة بين حملة شهادة البكالوريوس ارتفع بين المواطنين الذكور لأكثر من 21.3% وبين الإناث لأكثر من 36.8% وهذا معدل غير مسبوق.
وأشار العمري إلى أن ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين لا يتحمله فقط القطاع الخاص، موضحا:" هناك ارتفاع في نسب غير المواطنين بالهيئات والأجهزة الحكومية خلال سنة واحدة لأكثر من 98% ".
وتابع العمري أن المرونة العالية التي مُنحت للقطاع الخاص في الاستقدام ساهمت في زيادة البطالة بين المواطنين وزيادة تسرب المال للخارج.