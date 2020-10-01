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بالفيديو.. العمري يكشف عن سبب ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين

Time منذ 33 دقيقة
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بالفيديو.. العمري يكشف عن سبب ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين

حمود العنزي (صدى):
قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عبدالحميد العمري إن معدل البطالة الحالي بين المواطنين هو الأعلى منذ بداية تاريخ عمليات الرصد.

وأضاف العمري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يا هلا " أن معدل البطالة بين حملة شهادة البكالوريوس ارتفع بين المواطنين الذكور لأكثر من 21.3% وبين الإناث لأكثر من 36.8% وهذا معدل غير مسبوق.

وأشار العمري إلى أن ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين لا يتحمله فقط القطاع الخاص، موضحا:"  هناك ارتفاع في نسب غير المواطنين بالهيئات والأجهزة الحكومية خلال سنة واحدة لأكثر من 98% ".

وتابع العمري أن المرونة العالية التي مُنحت للقطاع الخاص في الاستقدام ساهمت في زيادة البطالة بين المواطنين وزيادة تسرب المال للخارج.

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