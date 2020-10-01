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ريبروف يقود فيرنزانوس لمواجهة يوفنتوس وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

Time منذ ساعتين
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ريبروف يقود فيرنزانوس لمواجهة يوفنتوس وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

وكالات (صدى):
يستعد الأوكراني سيرجي ريبروف لقيادة فريق الهنغاري المغمور فيرنزانوس لمواجهة يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا 2020، وجاء ذلك بعد إقالته من الأهلي.

وبحسب القرعة فإن الفريق الهنغاري  شق طريقه عبر التصفيات الأولية، إلى جانب مجموعة يوفنتوس وبرشلونة، بالإضافة إلى دينامو كييف الأوكراني، الفريق الذي مثله ريبروف في التسعينيات الميلادية ودربه قبل الحضور إلى المملكة كمدير فني للأهلي.

وكان ريبروف قاد الأهلى في 38 مباراة خلال بطولات الدوري، كأس الملك، ودوري أبطال آسيا، وخسر 5 منها، إلا أن الفريق في ذلك الموسم ودع كأس الملك من دور نصف النهائي، وحل وصيفاً للهلال في الدوري.

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