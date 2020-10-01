أبرزها تجنب المشروبات الغازية.. نصائح مهمة للوقاية من الضغط وأمراض القلب والشرايين

نايف السالم (صدى):
وجهت مدينة الملك سعود الطبية، عدة نصائح للوقاية من الضغط وأمراض القلب والشرايين.
وأوضحت مدينة الملك سعود، أنه للوقاية من الضغط وأمراض القلب لابد من التقليل من استخدام ملح الطعام والأغذية المحفوظة لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم، والتقليل من السكر والحلويات لأنها تسبب زيادة في الوزن والسمنة والتي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتزيد احتمالية الإصابة بالسكري وأمراض القلب.
وأوصت بتجنب تناول الأطعمة الغنية بالكوليسترول مثل اللحم الأحمر والمخ والكبد والكلاوي وصفار البيض والحليب ومشتقاته كاملة الدسم والزبد والقشطة، وتجنب أيضا تناول المشروبات الغازية وذات السكر العالي .
ونصحت "سعود الطبية"، باستخدام زيت الذرة أو زيت عباد دوار الشمس في الطعام والامتناع عن الزبدة و القشطة وجوز الهند وزيت النخيل، والإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفاكهة الطازجة، كما دعت إلى ممارسة الرياضة بانتظام والتي تؤثر بشكل إيجابي علي عضلة القلب .