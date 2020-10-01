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"اتحاد القدم" يعتمد 7 طواقم تحكيم أجنبية لكل فريق خلال الموسم الجديد

Time منذ ساعة
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"اتحاد القدم" يعتمد 7 طواقم تحكيم أجنبية لكل فريق خلال الموسم الجديد

طلال الغامدي (صدى):
قرّر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتماد 7 طواقم تحكيم أجنبية كحدٍ أقصى لكل فريق خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020 -2021 سواء كانت المباراة على أرض الفريق أو خارجه.

وأوضح اتحاد كرة القدم، في تعميم رسمي للأندية بأن طلب الطاقم الأجنبي يستوجب إرسال الطلب قبل 16 يومًا على الأقل من المباراة، مع تحمل الأندية تكاليف الطاقم الأجنبي واستيفاء كافة الإجراءات الإدارية المبلّغة للأندية، باستثناء الجولة الأولى يتم رفع الطلب قبل (14) يومًا من المباراة نظرًا لقرب بداية انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت لجنة الحكام أقامت خلال الفترة الماضية 12 ورشة عمل ودورة تطويرية وتثقيفية للحكام منها 5 دورات لتقنية حكم الفيديو المساد VAR حيث تم اعتماد 44 حكمًا وحكمًا مساعدًا للتقنية.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
يبدو أن المكان الموجودين فيه كأنه مكان مخصص لمركز علمي أو مختبر لاجراء التجارب واللعب في جينات الحيوانات . هذا من الفساد في الأرض
بلبل البحر
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بلبل البحر
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القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات

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