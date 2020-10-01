بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يحذر من الموجة الثانية لفيروس كورونا ويحدد موعدها

نايف السالم (صدى):
حذر استشاري أمراض معدية، الدكتور طارق الأزوقي، من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد في المملكة، متوقعًا أن تكون في شهر أكتوبر حال عدم إتخاذ الإجراءات الاحترازية.
وقال الدكتور طارق الأزرقي في مداخلة عبر قناة الاخبارية: "ننظر إلى معدل الحالات المصابة بفيروس كورونا في الدول التي سبقتنا وانتشرت فيها الموجة الثانية مثل أوروبا حيث انخفضت فيها الحالات ثم ارتفعت في أغسطس بشكل كبير بعد مرور شهرين من الموجة الأولي".
وتوقع "الأزرقي" أن " تبدأ الموجة الثانية في أكتوبر الحالي في حال عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة"، مشيرًا إلى أن الموجة الأولي كانت في شهر يونيو".
وأضاف أن فتح المدارس والجامعات تسبب في مشكلة وهاجس كبير بين المواطنين، ولكن قرار الحكومة بأن يكون التعليم عن بعد ساعد في تحقيق نتائج جيدة، كما أدى إلى الإنخفاض المستمر في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.