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عدنان جستنية عن إعلام النصر: " نظرية حلال عليكم وحرام على غيركم مرفوضة "

Time منذ ساعة
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عدنان جستنية عن إعلام النصر: " نظرية حلال عليكم وحرام على غيركم مرفوضة "

ماجد محمد (صدى):
هاجم الناقد الرياضي عدنان جستنية، إعلام نادي النصر، مؤكدًا على وجوب تركه لشؤون الأندية الأخرى، وألا يتدخل بخير أو شر فيها.

جاء ذلك بعدما طالب البعض بترك النصر لإعلامه، مشيرًا إلى أنه يحث للإعلام الآخر مطالبة النصر بتركهم في شؤونهم دون تدخل في أي شيء يخصها.

وأضاف: " أما حلال عليكم حرام ع غيركم فهذه نظرية مرفوضة شكلاً ومضموناً، مع أنني غير مقتنع بفكرة أن يتحول الإعلام إلى صوت يدافع عن ناديه".

وطالبت جماهير النصر، بعض الإعلاميين بترك أخبار النصر وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، أو تحليل أداءه وقراراته.

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