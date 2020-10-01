قرعة مجموعات "الأبطال" .. يوفنتوس يصطدم ببرشلونة ومواجهات سهلة للريال

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن نتائج قرعة دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في الحفل الذي أُقيم مساء اليوم الخميس، والذي تم فيه توزيع جوائز أفضل اللاعبين في منافسات النسخة الماضية من البطولة.
وجاءت المجموعات كالتالي:
المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ، أتلتيكو مدريد، ساليزبورج، لوكوموتيف موسكو.
المجموعة الثانية: ريال مدريد، شاختار، إنتر ميلان، بوروسيا مونشنجلادباخ.
المجموعة الثالثة: بورتو، مانشستر سيتي، أولمبياكوس، مارسيليا.
المجموعة الرابعة: ليفربول، أياكس، أتالانتا، ميتلاند.
المجموعة الخامسة: إشبيلية، تشيلسي، كراسنودار، ستاد رين.
المجموعة السادسة: زينيت سان بطرسبرج، دورتموند، لاتسيو، كلوب بروج.
المجموعة السابعة: يوفنتوس، برشلونة، دينامو كييف، فيرنسفاروتش.
المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد، لايبزيج، باشاكشهير.
وستقام الجولة الأولى من دور المجموعات يوم 20 و21 أكتوبر، فيما ستقام الجولة الثانية يومي 27 و28 أكتوبر، أما الجولة الثالثة فستقام يومي 3 و4 نوفمبر، والجولة الرابعة يومي 24 و25 نوفمبر، والخامسة ستقام يومي 1 و2 ديسمبر، و الجولة السادسة في يومي 8 و9 ديسمبر.
وسيستضيف ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية المباراة النهائية في الخامس والعشرين من مايو المقبل.