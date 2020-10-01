الأعداد السابقة للصحيفة

قرعة مجموعات "الأبطال" .. يوفنتوس يصطدم ببرشلونة ومواجهات سهلة للريال

Time منذ 34 دقيقة
Views 1421
قرعة مجموعات "الأبطال" .. يوفنتوس يصطدم ببرشلونة ومواجهات سهلة للريال

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن نتائج قرعة دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في الحفل الذي أُقيم مساء اليوم الخميس، والذي تم فيه توزيع جوائز أفضل اللاعبين في منافسات النسخة الماضية من البطولة.

وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ، أتلتيكو مدريد، ساليزبورج، لوكوموتيف موسكو.

المجموعة الثانية: ريال مدريد، شاختار، إنتر ميلان، بوروسيا مونشنجلادباخ.

المجموعة الثالثة: بورتو، مانشستر سيتي، أولمبياكوس، مارسيليا.

المجموعة الرابعة: ليفربول، أياكس، أتالانتا، ميتلاند.

المجموعة الخامسة: إشبيلية، تشيلسي، كراسنودار، ستاد رين.

المجموعة السادسة: زينيت سان بطرسبرج، دورتموند، لاتسيو، كلوب بروج.

المجموعة السابعة: يوفنتوس، برشلونة، دينامو كييف، فيرنسفاروتش.

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد، لايبزيج، باشاكشهير.

وستقام الجولة الأولى من دور المجموعات يوم 20 و21 أكتوبر، فيما ستقام الجولة الثانية يومي 27 و28 أكتوبر، أما الجولة الثالثة فستقام يومي 3 و4 نوفمبر، والجولة الرابعة يومي 24 و25 نوفمبر، والخامسة ستقام يومي 1 و2 ديسمبر، و الجولة السادسة في يومي 8 و9 ديسمبر.

وسيستضيف ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية المباراة النهائية في الخامس والعشرين من مايو المقبل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوسامي
والله ياعويس يوم كنت بالشباب انك مبدع ومن يوم رحت للاهلي من جرف الى دحديره
تركي
ماعليه ترجع مهزوم احسن ماترجع مطرود طردت كلب
زائر
ومن المقرر أن يضيف محمد يوسف ناغي 80 % على قيمة السيارة وبيعها على السعوديين الذين يدفعون وهم مبتسمون !!!
أبو صقر البلوي
تراب الوطن غالي وتراب الوطن ذهب
. راعــي الـددســـن .
لاحــول ولا قــوة إلا بالله . اللــهم إحفــــظ عبـــادك .

أخر الأخبار

"اتحاد القدم" يعتمد 7 طواقم تحكيم أجنبية لكل فريق خلال الموسم الجديد
"اتحاد القدم" يعتمد 7 طواقم تحكيم أجنبية لكل فريق خلال الموسم الجديد
Time منذ 3 دقائق Views 1124
هذا العريس اللى ماصدق خبر بالزواج
هذا العريس اللى ماصدق خبر بالزواج
Time منذ 12 دقيقة Views 188
بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يحذر من الموجة الثانية لفيروس كورونا ويحدد موعدها
بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يحذر من الموجة الثانية لفيروس كورونا ويحدد موعدها
Time منذ 12 دقيقة Views 1406
اول مره تصيد وبالحظ
اول مره تصيد وبالحظ
Time منذ 12 دقيقة Views 159
بغى يروح ضحية
بغى يروح ضحية
Time منذ 13 دقيقة Views 172
غوميز بعد عودته إلى المملكة: " أخيرًا سأستنشق هواءًا نقياً "
غوميز بعد عودته إلى المملكة: " أخيرًا سأستنشق هواءًا نقياً "
Time منذ 19 دقيقة Views 1440
صورة نادرة مركبة تجمع بين الملك عبدالعزيز وأخيه الأمير محمد بن عبدالرحمن
صورة نادرة مركبة تجمع بين الملك عبدالعزيز وأخيه الأمير محمد بن عبدالرحمن
Time منذ 21 دقيقة Views 1506
قرعة مجموعات "الأبطال" .. يوفنتوس يصطدم ببرشلونة ومواجهات سهلة للريال
قرعة مجموعات "الأبطال" .. يوفنتوس يصطدم ببرشلونة ومواجهات سهلة للريال
Time منذ 34 دقيقة Views 1421
رجل يُضرم النار في جسد زوجته أثناء تسجيلها لبث مباشر
رجل يُضرم النار في جسد زوجته أثناء تسجيلها لبث مباشر
Time منذ 37 دقيقة Views 259
الخطيب: أصدرنا 500 ألف تأشيرة سياحية خلال أزمة كورونا (فيديو)
الخطيب: أصدرنا 500 ألف تأشيرة سياحية خلال أزمة كورونا (فيديو)
Time منذ 46 دقيقة Views 1371