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بالفيديو.. عاصفة رعدية قوية تضرب شمال شرق مكة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. عاصفة رعدية قوية تضرب شمال شرق مكة

نايف السالم (صدى):
اجتاحت عاصفة رعدية، اليوم الخميس، عدة قرى بشمال شرق مكة مصحوبة برياح نشطة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، عاصفة رعدية قوية تؤثر على العزيمة والمضيق شمال شرق مكة، ومصحوبة أمطار غزيرة.

وبيّن الفيديو البرق وهو يضرب بعض قرى مكة وأعقبها وابل من العواصف الرعدية انتشرت في الأجواء وجلبت بردًا وأمطار شديدة، وسط حذر من السيارات التي تمر في الشوارع.

وفي وقت سابق، حذرت هيئة الأرصاد من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية خاصة من منطقة نجران.

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أحدث التعليقات

ابوسامي
والله ياعويس يوم كنت بالشباب انك مبدع ومن يوم رحت للاهلي من جرف الى دحديره
تركي
ماعليه ترجع مهزوم احسن ماترجع مطرود طردت كلب
زائر
ومن المقرر أن يضيف محمد يوسف ناغي 80 % على قيمة السيارة وبيعها على السعوديين الذين يدفعون وهم مبتسمون !!!
أبو صقر البلوي
تراب الوطن غالي وتراب الوطن ذهب
. راعــي الـددســـن .
لاحــول ولا قــوة إلا بالله . اللــهم إحفــــظ عبـــادك .

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