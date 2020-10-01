العويس يسخر من نفسه بعد خروج الأهلي من الأسيوية

نواف السالم (صدى):
خرج حارس الأهلي محمد العويس عن صمته بعد خسارة فريقه و خروجه من دوري أبطال أسيا.
ونشر "العويس" عبر حسابه الرسمي، على"سناب شات"، صورة من مطار الدوحة، أثناء مغادرته مع بعثة الأهلي للعودة إلى جدة، قائلاً: "فالطيارة".
وفي وقت سابق، دشنت الجماهير هاشتاقاً "على الطيارة يا عويس"؛ وذلك بسبب تصريحه الساخر الذي قاله عقب مباراة الأهلي وشباب أهلي دبي الإماراتي في دور الـ16 حيث قال حينها: "لقد تأهلنا إلى دور الثمانية بمستوانا، وغيرنا رجع بالطائرة قبلنا".
وخرج الأهلي من البطولة الأسيوية امس، بعد الهزيمة أمام نادي النصر.