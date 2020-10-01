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العويس يسخر من نفسه بعد خروج الأهلي من الأسيوية

Time منذ 37 دقيقة
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العويس يسخر من نفسه بعد خروج الأهلي من الأسيوية

نواف السالم (صدى):
خرج حارس الأهلي محمد العويس عن صمته بعد خسارة فريقه و خروجه من دوري أبطال أسيا.

ونشر "العويس" عبر حسابه الرسمي، على"سناب شات"، صورة من مطار الدوحة، أثناء مغادرته مع بعثة الأهلي للعودة إلى جدة، قائلاً: "فالطيارة".

وفي وقت سابق، دشنت الجماهير هاشتاقاً "على الطيارة يا عويس"؛ وذلك بسبب تصريحه الساخر الذي قاله عقب مباراة الأهلي وشباب أهلي دبي الإماراتي في دور الـ16 حيث قال حينها: "لقد تأهلنا إلى دور الثمانية بمستوانا، وغيرنا رجع بالطائرة قبلنا".

وخرج الأهلي من البطولة الأسيوية امس، بعد الهزيمة أمام نادي النصر.

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أحدث التعليقات

اعبدو
حق الورثة لازم يحافظ علية
لا يهمونك انا مجنونك
ناقة يرعى
حاتم
غير صحيح التاجيل واتحدي احد يجيب المصدر وابحثوا واتحداكم يامغفلين يا امعات كلامي للي طاير في العجة . شرق اسيا يلعبوا في نوفمبر وليس في اكتوبر ولم يحصل تاجيل بلاش فبركة وضحك على الدلوخ وان كانوا صادقيين فليحضروا المصدر الا يقول تاخرت ٣٢ يوم هذا اولا . ثانيا الهلال دخل اخر مباراة ب ١١ لاعب اذا كان العدد لايسمح الا ب ١٣ لاعب وين الشلهوب وعطيف يحطوهم احتياط فقط اذا ما يبغوا يحطو الفرج والعبدان . فكر واربط وتعرف يامغفل
حاتم
غير صحيح التاجيل واتحدي احد يجيب المصدر وابحثوا واتحداكم يامغفلين يا امعات كلامي للي طاير في العجة . شرق اسيا يلعبوا في نوفمبر وليس في اكتوبر ولم يحصل تاجيل بلاش فبركة وضحك على الدلوخ وان كانوا صادقيين فليحضروا المصدر الا يقول تاخرت ٣٢ يوم هذا اولا . ثانيا الهلال دخل اخر مباراة ب ١١ لاعب اذا كان العدد لايسمح الا ب ١٣ لاعب وين الشلهوب وعطيف يحطوهم احتياط فقط اذا ما يبغوا يحطو الفرج والعبدان . فكر واربط وتعرف يامغفل
احمد
الله. يقلع. شكلك انت. السود اشرف منك. ياخسيس

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