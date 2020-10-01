إغلاق الكلية التقنية العالمية يثير استياء الطالبات.. ويطالبن بخطة بديلة

نايف السالم (صدى):
أثار تأخير الدراسة في الكلية التقنية العالمية "كليات التميز" في المدينة المنورة استياء الطالبات، وذلك بعد انصرام 5 أسابيع دون استكمال تعليمهم أو برامجهم التدريبية.
ودشن الطالبات وسمًا بعنوان " تأخير دراسة كليات التميز"، مطالبات الجهات المختصة ببدء التدريب والدراسة أو تحديد موعدًا للبدء.
وعلقت إحدى المغردات على الوسم قائلة: " الجامعات المتقدمة والمتحضرة عندها خطة بديلة لمن يخلص عقد مع أي شركة أخرى لازم فيه شركة بعدها بحيث لا أحد يتعرقل لا طلاب ولا موظفين ".
ونشرت إحدى المغردات رسالة الكلية التي تتضمن توقف إجراءات بدء التدريب، وعلقت قائلة: " حتى الرسالة ما توضح لنا شي نفس الكلام قريبا وقريبا بس إحنا نبغ تاريخ محدد ".
وقالت مغردة :" في البيان المرسل من بداية السمستر، إنه حرصاً على مصلحة المتدربات والمتدربين وعدم التأثير بمسيرتهم التدريبية، وين الحرص علموني وإنتو للحين ساحبين علينا ماعلمتونا متى نبدأ؟ خلال هذي الفترة على الأقل سويت أشياء كثيرة مو أنتظركم ".
وتساءلت مغردة أخرى قائلة:" ما هو وضع الخريجيين؟ والترم ليس متبقي عليه شيء وكلما تواصلنا مع الكلية قالوا قربياً وقربياً! يعني يومه العقد خلص والإجازة هذي تقدرو تجددوه ولا بس تبون لعب بأعصابنا ".
وذكرت مغردة:" نحن طلاب وطالبات كلية التميز نحاول نوصل صوتنا للملك، حيث إن الدراسة لن تبدأ والجهة المسؤولة لم تصرح بأي معلومات عن دراستنا وهذا خامس أسبوع ".
وتابعت مغردة أخرى قائلة:" نحن طالبات الكلية التقنية العالمية في مدينة المنورة، هذا الأسبوع الخامس و لم يصلنا أي رساله عبر الإيميل و الرسائل النصية حول بدء التدريب أو وضع تاريخ فعلي للبدء بالدراسة، نطالب الجهات المسؤولة النظر في موضوعنا كون أن الكلية حكومية".
وأضافت إحدى المغردات:" نريد جواب منطقياً عن متى بدء الدراسـة أو الخطط البديلة التي تمكنتوا من وضعها لنا، أتمنى الالتفات لضياع مستقبلنا الذي بين يدكم ".
وفي وقت سابق، أخطرت الكلية التقنية العالمية الطالبات عبر الرسائل النصية بتوقف البرامج التدريبية والدراسة داخل الكلية، مؤكدة خلالها أنها ستتولصل معهم في وقت لاحق لتوضيح آليات وموعد التدريب.
يذكر أن الكليات التقنية العالمية هي كليات حكومية تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تشغلها مجموعة من الكليات العالمية.18