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صرف المعاشات التقاعدية عن شهر أكتوبر

Time منذ ساعة
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صرف المعاشات التقاعدية عن شهر أكتوبر

علي القحطاني (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن صرف معاشات شهر أكتوبر لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند".

ووجهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، العديد من الرسائل التوعوية لعملائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بحقوق المشترك في فرع المعاشات.

وتضمنت الرسائل توضيحا للعديد من الحقوق والمنافع، كمعرفة نسبة الاشتراك في النظام حيث يستقطع نسبة 10% من الأجر الأساسي مع بدل السكن والعمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات، وتمثل 9% نسبة الاشتراك عن نظام المعاشات، ونسبة 1% عن نظام التعطل عن العمل، أما صاحب العمل فيتحمل إضافةً إلى ذلك نسبة 2% عن نظام الأخطار المهنية ليصبح إجمالي ما يتحمله 12%.

كما تضمنت الرسائل أيضاً توضيحا للحالات التي يستحق فيها المشترك المعاش التقاعدي، عند بلوغ سن الستين وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات، أو عند توفر مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر دون اشتراط للسن مع ترك العمل، والمدة المطلوبة لاستحقاق المعاش لأفراد أسرة المشترك المتوفى، وكيفية توزيع المعاش بالتساوي على أفراد الأسرة المستحقين بعد وفاة صاحب المعاش، بالإضافة إلى التعريف باستحقاق منحة الزواج التي تصرف للمرأة المستفيدة من معاش المشترك المتوفى في حالة زواجها.

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أحدث التعليقات

اعبدو
حق الورثة لازم يحافظ علية
لا يهمونك انا مجنونك
ناقة يرعى
حاتم
غير صحيح التاجيل واتحدي احد يجيب المصدر وابحثوا واتحداكم يامغفلين يا امعات كلامي للي طاير في العجة . شرق اسيا يلعبوا في نوفمبر وليس في اكتوبر ولم يحصل تاجيل بلاش فبركة وضحك على الدلوخ وان كانوا صادقيين فليحضروا المصدر الا يقول تاخرت ٣٢ يوم هذا اولا . ثانيا الهلال دخل اخر مباراة ب ١١ لاعب اذا كان العدد لايسمح الا ب ١٣ لاعب وين الشلهوب وعطيف يحطوهم احتياط فقط اذا ما يبغوا يحطو الفرج والعبدان . فكر واربط وتعرف يامغفل
حاتم
غير صحيح التاجيل واتحدي احد يجيب المصدر وابحثوا واتحداكم يامغفلين يا امعات كلامي للي طاير في العجة . شرق اسيا يلعبوا في نوفمبر وليس في اكتوبر ولم يحصل تاجيل بلاش فبركة وضحك على الدلوخ وان كانوا صادقيين فليحضروا المصدر الا يقول تاخرت ٣٢ يوم هذا اولا . ثانيا الهلال دخل اخر مباراة ب ١١ لاعب اذا كان العدد لايسمح الا ب ١٣ لاعب وين الشلهوب وعطيف يحطوهم احتياط فقط اذا ما يبغوا يحطو الفرج والعبدان . فكر واربط وتعرف يامغفل
احمد
الله. يقلع. شكلك انت. السود اشرف منك. ياخسيس

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