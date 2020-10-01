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القبض على 5 أشخاص امتهنوا سرقة إطارات بقيمة 300 ألف ريال بالرياض

Time منذ ساعة
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القبض على 5 أشخاص امتهنوا سرقة إطارات بقيمة 300 ألف ريال بالرياض

الرياض (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على خمسة أشخاص امتهنوا سرقة إطارات المركبات المتوقفة أمام المنازل وتخزينها وبيعها.

وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت ـ بفضل الله ـ عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من خمسة أشخاص (مواطن وأربعة مخالفين لنظام الإقامة ، اثنان من الجنسية الفلسطينية ، وآخران من الجنسيتين السورية واليمنية ، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث).

وأضاف أنهم متورطين في ارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بسرقة إطارات المركبات المتوقفة أمام المنازل بعد العبث بكاميرات المراقبة وإتلافها، استولوا خلالها على أكثر من (400) إطار، وامتهنوا بيعها بعد تخزينها في مستودع يديره أحدهم بحي الغرابي وسط مدينة الرياض.

وأشار إلى أن المستودع عثر بداخله على مجموعة من الإطارات المسروقة (تم استردادها وتسليمها لمالكيها)، فيما بلغ إجمالي قيمة المسروقات (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

اعبدو
حق الورثة لازم يحافظ علية
لا يهمونك انا مجنونك
ناقة يرعى
حاتم
غير صحيح التاجيل واتحدي احد يجيب المصدر وابحثوا واتحداكم يامغفلين يا امعات كلامي للي طاير في العجة . شرق اسيا يلعبوا في نوفمبر وليس في اكتوبر ولم يحصل تاجيل بلاش فبركة وضحك على الدلوخ وان كانوا صادقيين فليحضروا المصدر الا يقول تاخرت ٣٢ يوم هذا اولا . ثانيا الهلال دخل اخر مباراة ب ١١ لاعب اذا كان العدد لايسمح الا ب ١٣ لاعب وين الشلهوب وعطيف يحطوهم احتياط فقط اذا ما يبغوا يحطو الفرج والعبدان . فكر واربط وتعرف يامغفل
حاتم
غير صحيح التاجيل واتحدي احد يجيب المصدر وابحثوا واتحداكم يامغفلين يا امعات كلامي للي طاير في العجة . شرق اسيا يلعبوا في نوفمبر وليس في اكتوبر ولم يحصل تاجيل بلاش فبركة وضحك على الدلوخ وان كانوا صادقيين فليحضروا المصدر الا يقول تاخرت ٣٢ يوم هذا اولا . ثانيا الهلال دخل اخر مباراة ب ١١ لاعب اذا كان العدد لايسمح الا ب ١٣ لاعب وين الشلهوب وعطيف يحطوهم احتياط فقط اذا ما يبغوا يحطو الفرج والعبدان . فكر واربط وتعرف يامغفل
احمد
الله. يقلع. شكلك انت. السود اشرف منك. ياخسيس

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