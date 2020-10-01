شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح هابطة في الطائف 

الطائف (صدى):
أظهر مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح هابطة في أحياء محافظة الطائف.
ورصد المقطع حي النسيم بالطائف يكتسي باللون الأبيض من حبات البرد والأمطار الكثيفة، مما أثار المشهد إعجاب المواطنين بمنصات التواصل الاجتماعي.
وكانت هيئة الأرصاد أوضحت أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية خاصة من منطقة نجران.