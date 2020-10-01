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شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح هابطة في الطائف 

Time منذ ساعة
Views 1641
شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح هابطة في الطائف 

الطائف (صدى):
أظهر مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح هابطة في أحياء محافظة الطائف.

ورصد المقطع حي النسيم بالطائف يكتسي باللون الأبيض من حبات البرد والأمطار الكثيفة، مما أثار المشهد إعجاب المواطنين بمنصات التواصل الاجتماعي.

وكانت هيئة الأرصاد أوضحت أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية خاصة من منطقة نجران.

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أحدث التعليقات

اعبدو
حق الورثة لازم يحافظ علية
لا يهمونك انا مجنونك
ناقة يرعى
حاتم
غير صحيح التاجيل واتحدي احد يجيب المصدر وابحثوا واتحداكم يامغفلين يا امعات كلامي للي طاير في العجة . شرق اسيا يلعبوا في نوفمبر وليس في اكتوبر ولم يحصل تاجيل بلاش فبركة وضحك على الدلوخ وان كانوا صادقيين فليحضروا المصدر الا يقول تاخرت ٣٢ يوم هذا اولا . ثانيا الهلال دخل اخر مباراة ب ١١ لاعب اذا كان العدد لايسمح الا ب ١٣ لاعب وين الشلهوب وعطيف يحطوهم احتياط فقط اذا ما يبغوا يحطو الفرج والعبدان . فكر واربط وتعرف يامغفل
حاتم
غير صحيح التاجيل واتحدي احد يجيب المصدر وابحثوا واتحداكم يامغفلين يا امعات كلامي للي طاير في العجة . شرق اسيا يلعبوا في نوفمبر وليس في اكتوبر ولم يحصل تاجيل بلاش فبركة وضحك على الدلوخ وان كانوا صادقيين فليحضروا المصدر الا يقول تاخرت ٣٢ يوم هذا اولا . ثانيا الهلال دخل اخر مباراة ب ١١ لاعب اذا كان العدد لايسمح الا ب ١٣ لاعب وين الشلهوب وعطيف يحطوهم احتياط فقط اذا ما يبغوا يحطو الفرج والعبدان . فكر واربط وتعرف يامغفل
احمد
الله. يقلع. شكلك انت. السود اشرف منك. ياخسيس

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