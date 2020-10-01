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بالصور.. تنازل أولياء دم بالبدائع بعد شفاعة أمير القصيم

Time منذ 32 دقيقة
Views 1503
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بالصور.. تنازل أولياء دم بالبدائع بعد شفاعة أمير القصيم

القصيم (صدى):
أثمرت شفاعة سمو أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، عن تنازل أولياء دم أحد المجني عليهم بمحافظة البدائع.

وقال أمير القصيم خلال زيارته لأسرة أحد المجني عليهم وقبول الشفاعة بالتنازل: " يعلم الله أن من أسعد أيامي وأكثرها فرحاً وسروراً عندما نسعى في إعتاق رقبة وننجح في ذلك ونحتسب ذلك لوجه الله تعالى وكل امكانياتنا والمال والجاه اعتبره مسخراً لكل مافيه تفريج الكربات وإعتاق الرقاب".

وأضاف: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات على هذا التجاوب الخيري والعفو من أولياء الدم وادعو الله بعظيم الأجر وكل الخير والبركة لذوي المتوفى وكذلك أبنائه وأسرته جزاهم الله عن الجميع خير الجزاء".

وتابع: "مستعد للوصول لكل متنازل ولو كانت لمسافات بعيدة ولجنة إصلاح ذات البين تعمل ليل ونهار بفضل الله ثم بجهود أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنه لتحقيق أهدافها في الإصلاح والعفو لمن يحتاج خدماتها وبذل جهودنا جميعا".

 

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أحدث التعليقات

QLQ
... هاتو المجرم واعطو الام نفس السكين وهي تعرف شغلها الله يرحم ابنها ويرحم بحالها
ابوخيال
للاسف كنت نتمنى ان ادارات الاهلي تستعين بكفاءات راقيه بمستوى ورقي الاهلي من ابناء النادي لكن للاسف سلمت المسؤوليه وملفات مهمه يدفع ثمنها النادي وكافة الادارات التي ستستلم المسؤوليه
ابو عمار
جزاهم الله جميعا خير
شرحبيل
اتمنى ان قطع رقبت المجرم لاتكفر ذنوبه بالاخره الله المستعان شي مؤلم شي يألم القلب ويدمي العين
ابو عمار
اوكي

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