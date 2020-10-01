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أول مواطنة تقود سيارة إسعاف تشجع النساء للعمل بهذا التخصص

Time منذ 57 دقيقة
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أول مواطنة تقود سيارة إسعاف تشجع النساء للعمل بهذا التخصص

الرياض (صدى):
أصبحت الأخصائية بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل أثير بنت ابراهيم الدوخي، أول امرأة سعودية تقود سيارة إسعاف.

وبدأت الدوخي العمل كاخصائية خدمات طبية طارئة منذ 2016، وجاءت فكرة قيادة سيارة الإسعاف لعدة أسباب منها عدم قدرة قائد مركبة الإسعاف على القيادة لأي ظرف كان فينوب عنه زميله، واحتراماً لخصوصية المرضى الرجال في بعض الحالات فتقوم المسعفة بقيادة المركبة والمسعف هو من يباشر الحالة الإسعافية والعكس.

وشجعت الدوخي السيدات على الاطلاع على هذا التخصص، مشيرة إلى قلة وجود العنصر النسائي وكثرة طلب المجتمع للعنصر النسائي في الحالات الطارئة.

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أحدث التعليقات

ابوخيال
للاسف كنت نتمنى ان ادارات الاهلي تستعين بكفاءات راقيه بمستوى ورقي الاهلي من ابناء النادي لكن للاسف سلمت المسؤوليه وملفات مهمه يدفع ثمنها النادي وكافة الادارات التي ستستلم المسؤوليه
ابو عمار
جزاهم الله جميعا خير
شرحبيل
اتمنى ان قطع رقبت المجرم لاتكفر ذنوبه بالاخره الله المستعان شي مؤلم شي يألم القلب ويدمي العين
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليهم

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