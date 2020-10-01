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الصحة: تسجيل 492 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 592 شخصًا

Time منذ 6 دقائق
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الصحة: تسجيل 492 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 592 شخصًا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل (492) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (335.097) حال، كما تم تسجيل (592) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (319.746) حالة.

وأوضحت الصحة في بيان لها، أن عدد الوفيات بلغ (4.794) حالة، بإضافة (26) حالة وفاة جديدة، ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، إذ جاءت المدينة المنورة في صدارة عدد الإصابات الجديدة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
رحم الله الشيخ صباح والرئيس مبارك وغفر لهما
عبود
المفروض ما ياخذ اكثر من اسبوع ، توخذ اعترافاته وترسل بشكل عاجل للقضاء وتعود بنفس اليوم وينفذ الحكم
عبدالرحمن السعدي
كويس .صرنا كاشفين الخنزيره عقبا لم نعرف حقيقت الاحتلال العثماني عندنا معلمي تاريخ من الى تربو ع تزوير كتاب الاخونجيه لتاريخ وتمجيد الاحتلال العثماني معارضين الطبعه الجديده الى طبعت هل السنه وفيها جرائم الاحتلال العثماني لنجد والحجاز هل نرى تصفيه لمدرسي التاريخ الملوثه عقولهم وافكارهم
عبدالرحمن السعدي
كويس .صرنا كاشفين الخنزيره عقبا لم نعرف حقيقت الاحتلال العثماني عندنا معلمي تاريخ من الى تربو ع تزوير كتاب الاخونجيه لتاريخ وتمجيد الاحتلال العثماني معارضين الطبعه الجديده الى طبعت هل السنه وفيها جرائم الاحتلال العثماني لنجد والحجاز هل نرى تصفيه لمدرسي التاريخ الملوثه عقولهم وافكارهم
الله يغينينا بفضله وكرمه

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