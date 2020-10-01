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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

Time منذ 3 ساعات
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 4.03 نقاط ليقفل عند مستوى 8295.05 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 712 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 577 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 133 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جازادكو, شمس, الخليج للتدريب, بترو رابغ, وكهرباء السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بروج للتأمين, أليانز إس إف, سايكو, الوطنية, وسلامة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.55% و 9.98% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, كيان السعودية، بترو رابغ, كيمانول, وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, بترو رابغ, كيان السعودية, سبكيم العالمية، والأسماك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 325.26 نقطة ليقفل عند مستوى 13788.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 461 ألف سهم تقاسمتها 1046 صفقة.

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أحدث التعليقات

ابوخيال
للاسف كنت نتمنى ان ادارات الاهلي تستعين بكفاءات راقيه بمستوى ورقي الاهلي من ابناء النادي لكن للاسف سلمت المسؤوليه وملفات مهمه يدفع ثمنها النادي وكافة الادارات التي ستستلم المسؤوليه
ابو عمار
جزاهم الله جميعا خير
شرحبيل
اتمنى ان قطع رقبت المجرم لاتكفر ذنوبه بالاخره الله المستعان شي مؤلم شي يألم القلب ويدمي العين
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليهم

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