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"القضاء الإداري" يُعيد تشكيل الدوائر القضائية بمحاكم ديوان المظالم

Time منذ 15 دقيقة
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"القضاء الإداري" يُعيد تشكيل الدوائر القضائية بمحاكم ديوان المظالم

الرياض (صدى):
برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عقد مجلس القضاء الإداري يومي الاثنين والثلاثاء 11 - 12 / 2 / 1442هـ , جلسته عن بعد عبر برنامج إدارة الإلكتروني، وذلك بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

وأوضح فضيلة مساعد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددًا من القرارات، حيث وافق المجلس على ترقية ثمانية وثلاثين قاضيًا على مختلف الدرجات القضائية، وتعيين ستة عشر قاضيًا في عدد من محاكم ديوان المظالم.

وأضاف الأحيدب، أن المجلس قرر ندب مجموعة من أصحاب الفضيلة القضاة إلى عددٍ من المحاكم، وإعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية في مختلف محاكم ديوان المظالم المنتشرة على مستوى مناطق المملكة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
رحم الله الشيخ صباح والرئيس مبارك وغفر لهما
عبود
المفروض ما ياخذ اكثر من اسبوع ، توخذ اعترافاته وترسل بشكل عاجل للقضاء وتعود بنفس اليوم وينفذ الحكم
عبدالرحمن السعدي
كويس .صرنا كاشفين الخنزيره عقبا لم نعرف حقيقت الاحتلال العثماني عندنا معلمي تاريخ من الى تربو ع تزوير كتاب الاخونجيه لتاريخ وتمجيد الاحتلال العثماني معارضين الطبعه الجديده الى طبعت هل السنه وفيها جرائم الاحتلال العثماني لنجد والحجاز هل نرى تصفيه لمدرسي التاريخ الملوثه عقولهم وافكارهم
عبدالرحمن السعدي
كويس .صرنا كاشفين الخنزيره عقبا لم نعرف حقيقت الاحتلال العثماني عندنا معلمي تاريخ من الى تربو ع تزوير كتاب الاخونجيه لتاريخ وتمجيد الاحتلال العثماني معارضين الطبعه الجديده الى طبعت هل السنه وفيها جرائم الاحتلال العثماني لنجد والحجاز هل نرى تصفيه لمدرسي التاريخ الملوثه عقولهم وافكارهم
الله يغينينا بفضله وكرمه

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