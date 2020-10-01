بالفيديو.. الحقيل: لدينا أكثر من 80 مشروعا و135 ألف وحدة معدة للبيع

الرياض (صدى):
أكد وزير الإسكان، ماجد الحقيل، أن رؤية المملكة 2030 تتضمن فتح قطاع السياحة، متوقعا أن يتبع ذلك زيادة الطلب على المساكن من الأجانب والزوار في المناطق المطلة على البحر الأحمر والمناطق الخلابة في المملكة.
وأضاف أن المملكة لديها أكثر من 80 مشرروعا يقوم ببنائها 70 مطوراً، وتضم حالياً أكثر من 135 ألف وحدة معدة للبيع، مشيراً إلى أن متوسط أسعار الوحدات السكنية بين 250 - 750 ألف ريال .
وأكد أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لعبت دوراً كبيراً في تقديم سعراً ثابتاً، مؤكداً أن ذلك يعني أن المواطن يحصل على سعر تنافسي لمدة 25 عاما.