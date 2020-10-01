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"الشؤون الإسلامية" تُحدد موعد استكمال تحديث بيانات منسوبي المساجد

Time منذ 23 دقيقة
Views 1296
"الشؤون الإسلامية" تُحدد موعد استكمال تحديث بيانات منسوبي المساجد

محمد السعران (صدى):
حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خمسة أيام اعتبارا من يوم الأحد القادم السابع عشر من شهر صفر الجاري 1442هـ ولمدة خمسة أيام، لاستكمال تحديث ورفع البيانات عبر بوابة الوزارة الإلكترونية لجميع منسوبي المساجد (خطيب ــ إمام ــ مؤذن ــ خادم)، بمختلف مناطق ومحافظات المملكة في إطار الحرص على تقديم أفضل الممارسات وتقديم الخدمات إلكترونياً لمواكبة التحول الرقمي 2020.

جاء ذلك في تعميم صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية لجميع فروعها والإدارات المرتبطة بها بمناطق المملكة بالتأكيد على منسوبي المساجد بضرورة رفع بياناتهم وتحديثها على البوابة الإلكترونية للوزارة بمدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ صدور التعميم، حتى تستمر الخدمات المقدمة للمنسوبين بما في ذلك المكافئات المالية.

وأوضحت الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات أن هذه الخطوات تهدف إلى الرقي بمستوى الخدمات المقدمة لمنسوبي المساجد بالمملكة ومواكبة التحول الرقمي، داعية منسوبي المساجد إلى سرعة رفع بياناتهم وتحري الدقة في ذلك، وفي حال الحاجة إلى المساعدة يمكن التواصل على الرقم الموحد 1933، أو بالتواصل على الدعم الفني عبر الإيميل الموجود بالبوابة الإلكترونية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
رحم الله الشيخ صباح والرئيس مبارك وغفر لهما
عبود
المفروض ما ياخذ اكثر من اسبوع ، توخذ اعترافاته وترسل بشكل عاجل للقضاء وتعود بنفس اليوم وينفذ الحكم
عبدالرحمن السعدي
كويس .صرنا كاشفين الخنزيره عقبا لم نعرف حقيقت الاحتلال العثماني عندنا معلمي تاريخ من الى تربو ع تزوير كتاب الاخونجيه لتاريخ وتمجيد الاحتلال العثماني معارضين الطبعه الجديده الى طبعت هل السنه وفيها جرائم الاحتلال العثماني لنجد والحجاز هل نرى تصفيه لمدرسي التاريخ الملوثه عقولهم وافكارهم
عبدالرحمن السعدي
كويس .صرنا كاشفين الخنزيره عقبا لم نعرف حقيقت الاحتلال العثماني عندنا معلمي تاريخ من الى تربو ع تزوير كتاب الاخونجيه لتاريخ وتمجيد الاحتلال العثماني معارضين الطبعه الجديده الى طبعت هل السنه وفيها جرائم الاحتلال العثماني لنجد والحجاز هل نرى تصفيه لمدرسي التاريخ الملوثه عقولهم وافكارهم
الله يغينينا بفضله وكرمه

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