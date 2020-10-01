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صورة نادرة لأسوار الرياض قبل 108 سنوات تقريبا
منذ 50 دقيقة
578
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أحدث التعليقات
ابو عمار
رحم الله الشيخ صباح والرئيس مبارك وغفر لهما
عبود
المفروض ما ياخذ اكثر من اسبوع ، توخذ اعترافاته وترسل بشكل عاجل للقضاء وتعود بنفس اليوم وينفذ الحكم
عبدالرحمن السعدي
كويس .صرنا كاشفين الخنزيره عقبا لم نعرف حقيقت الاحتلال العثماني عندنا معلمي تاريخ من الى تربو ع تزوير كتاب الاخونجيه لتاريخ وتمجيد الاحتلال العثماني معارضين الطبعه الجديده الى طبعت هل السنه وفيها جرائم الاحتلال العثماني لنجد والحجاز هل نرى تصفيه لمدرسي التاريخ الملوثه عقولهم وافكارهم
عبدالرحمن السعدي
كويس .صرنا كاشفين الخنزيره عقبا لم نعرف حقيقت الاحتلال العثماني عندنا معلمي تاريخ من الى تربو ع تزوير كتاب الاخونجيه لتاريخ وتمجيد الاحتلال العثماني معارضين الطبعه الجديده الى طبعت هل السنه وفيها جرائم الاحتلال العثماني لنجد والحجاز هل نرى تصفيه لمدرسي التاريخ الملوثه عقولهم وافكارهم
الله يغينينا بفضله وكرمه
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