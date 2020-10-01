"الدويش" يطالب النصر بالتعاقد مع مهاجم غير "حمد الله"

ماجد محمد (صدى):
انتقد الإعلامي والناقد الرياضي محمد الدويش آداء مهاجم النصر عبد الرازق حمد الله خلال مباراة الفريق أمس أمام الأهلي والتي انتهت بفوز " العالمي " والتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا .
وطالب " الدويش " بالتعاقد مع نجم آخر يساعد " حمد الله " ، قائلاً : مافعله النصر البارحة أمام الأهلي امتداد لما فعله في الشوط الثاني أمام التعاون .
وتابع : ما حدث تحول سريع بين الهجوم والدفاع ..تنوع هجوم بين الطرفي والعمق .. ما يدعو للقلق التفريط بالفرص ..أرى أن حمد الله بحاجة إلى هداف يساعده فيلعب خلفه وأحياناً معه .
وكانت مباراة الأهلي والنصر قد شهدت بعض الفرص الضائعة لحمد الله ، حيث أهدر النجم المغربي في الدقيقة 31 فرصة أمام مرمى الأهلي بعد أن استقبل كرة عرضية وهو وحيداً بدون أي رقابة لكنه وضعها بجوار القائم.
كما أهدر فرصة هدف محقق لفريق النصر بالدقيقة 32 بعد انفراد تام بالمرمى ليسدد بجوار القائم الأيمن لحارس الأهلي.