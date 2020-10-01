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"الدويش" يطالب النصر بالتعاقد مع مهاجم غير "حمد الله"

Time منذ ساعة
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"الدويش" يطالب النصر بالتعاقد مع مهاجم غير "حمد الله"

ماجد محمد (صدى):
انتقد الإعلامي والناقد الرياضي محمد الدويش آداء مهاجم النصر عبد الرازق حمد الله خلال مباراة الفريق أمس أمام الأهلي والتي انتهت بفوز " العالمي " والتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا .

وطالب " الدويش " بالتعاقد مع نجم آخر يساعد " حمد الله " ، قائلاً : مافعله النصر البارحة أمام الأهلي امتداد لما فعله في الشوط الثاني أمام التعاون .

وتابع : ما حدث تحول سريع بين الهجوم والدفاع ..تنوع هجوم بين الطرفي والعمق .. ما يدعو للقلق التفريط بالفرص ..أرى أن حمد الله بحاجة إلى هداف يساعده فيلعب خلفه وأحياناً معه .

وكانت مباراة الأهلي والنصر قد شهدت بعض الفرص الضائعة لحمد الله ، حيث أهدر النجم المغربي في الدقيقة 31 فرصة أمام مرمى الأهلي بعد أن استقبل كرة عرضية وهو وحيداً بدون أي رقابة لكنه وضعها بجوار القائم.

كما أهدر فرصة هدف محقق لفريق النصر بالدقيقة 32 بعد انفراد تام بالمرمى ليسدد بجوار القائم الأيمن لحارس الأهلي.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
رحم الله الشيخ صباح والرئيس مبارك وغفر لهما
عبود
المفروض ما ياخذ اكثر من اسبوع ، توخذ اعترافاته وترسل بشكل عاجل للقضاء وتعود بنفس اليوم وينفذ الحكم
عبدالرحمن السعدي
كويس .صرنا كاشفين الخنزيره عقبا لم نعرف حقيقت الاحتلال العثماني عندنا معلمي تاريخ من الى تربو ع تزوير كتاب الاخونجيه لتاريخ وتمجيد الاحتلال العثماني معارضين الطبعه الجديده الى طبعت هل السنه وفيها جرائم الاحتلال العثماني لنجد والحجاز هل نرى تصفيه لمدرسي التاريخ الملوثه عقولهم وافكارهم
عبدالرحمن السعدي
كويس .صرنا كاشفين الخنزيره عقبا لم نعرف حقيقت الاحتلال العثماني عندنا معلمي تاريخ من الى تربو ع تزوير كتاب الاخونجيه لتاريخ وتمجيد الاحتلال العثماني معارضين الطبعه الجديده الى طبعت هل السنه وفيها جرائم الاحتلال العثماني لنجد والحجاز هل نرى تصفيه لمدرسي التاريخ الملوثه عقولهم وافكارهم
الله يغينينا بفضله وكرمه

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