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مدينة الملك سعود الطبية تحذر من خطورة لدغات النمل على الأطفال

Time منذ 20 دقيقة
Views 1595
مدينة الملك سعود الطبية تحذر من خطورة لدغات النمل على الأطفال

الرياض (صدى):
أكدت مدينة الملك سعود الطبية، على خطورة التأثيرات الصحية الناتجة عن لدغات النمل الأسود على الاطفال.

وأوضحت أن الرضع وصغار السن أكثر عرضة للدغات النمل، كونهم يقضون معظم الأوقات في اللعب على الأرض في أرجاء المنزل.

وبين استشاري طب الأطفال والأمراض المعدية الدكتور عمر الزمر، أن أعراض لدغات النمل الأسود يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرا بدءًا من أعراض الحساسية الخفيفة إلى نوبة حساسية شديدة “صدمة الحساسية”.

وأشار إلى ضرورة مراجعة أقرب قسم طوارئ في حال ظهرت على الطفل أعراض شديدة مثل التورم او الاحمرار الشديد، أو أية أعراض تنفسية مصاحبة.

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أحدث التعليقات

خالد آل مفرح
كلبه بنت كلب سبق وخانت أبوها
ابو حسن
أنا مواطن سعودي علي دين وحالي مايعلم فيه إلا الله سبحانه وتعالى وانشهد اهل القلوب الرحيمة اقولكم يااخواني ياوجوه الخير ساعدوني في إعانة مالية لسداد الديون التي علي ومحتاج مساعدتكم لي اقسم بالله إني في ضيقة مايعلم فيه إلا الله سبحانه وتعالى والله يااخواني يعلم الله اني في امس الحاجة إلى مساعدتكم لي وتفريج همي وفك ضيقتي وكربتي ومالي الا ألله ثم انتم يااخواني يعلم الله إنها الحاجة اجبرتني اني ارسل لكم وانشدكم ساعدوني تكفون أنا بحاجتكم ربي يسعدكم لاتنسوني واهتمو في موضوعي وجزاكم الله كل خير واملي إلا الله ثم انتم ياوجوه الخير
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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