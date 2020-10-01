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نزار باهبري يكشف سبب تأخر علاجه من فيروس كورونا

Time منذ ساعة
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نزار باهبري يكشف سبب تأخر علاجه من فيروس كورونا

الرياض (صدى):
أوضح استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، بأن سبب تأخر علاجه من فيروس كورونا، الذي أصيب به منذ أسابيع، بأنه توقع أنه مصاب بفيروس آخر.

و قال باهبري، عبر «تويتر»، بإنه «عند إصابتي بكورونا تأخر العلاج؛ لأني كنت أعتقد أنه فيروس غير كورونا، مشيرا وأني لم أشعر بأي أعراض غير ارتفاع درجة الحرارة لمده ٤ أيام، ولا أعراض أخرى، وهذا ما أخر التشخيص والعلاج".

وتابع الدكتور باهبري، إلى أن كل حالة تختلف عن الأخرى ناصحًا بأن أفضل طريقة للحسم- بدلًا من الشك- هو الذهاب لعمل المسحة، موضحا بأن حالات كورونا تختلف من شخص لآخر، وأن المسحة هي الوحيدة التي تحسم الإصابة من عدمها بفيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

ابو حسن
أنا مواطن سعودي علي دين وحالي مايعلم فيه إلا الله سبحانه وتعالى وانشهد اهل القلوب الرحيمة اقولكم يااخواني ياوجوه الخير ساعدوني في إعانة مالية لسداد الديون التي علي ومحتاج مساعدتكم لي اقسم بالله إني في ضيقة مايعلم فيه إلا الله سبحانه وتعالى والله يااخواني يعلم الله اني في امس الحاجة إلى مساعدتكم لي وتفريج همي وفك ضيقتي وكربتي ومالي الا ألله ثم انتم يااخواني يعلم الله إنها الحاجة اجبرتني اني ارسل لكم وانشدكم ساعدوني تكفون أنا بحاجتكم ربي يسعدكم لاتنسوني واهتمو في موضوعي وجزاكم الله كل خير واملي إلا الله ثم انتم ياوجوه الخير
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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