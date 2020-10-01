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وظائف شاغرة للجنسين في "طيران أديل"

Time منذ ساعة
Views 1749
وظائف شاغرة للجنسين في "طيران أديل"

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات.

وأوضحت أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وفيما يلى مسمى الوظائف الشاغرة:

– مدير تطوير التسويق (للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصصات: التسويق، والاقتصاد، وإدارة الأعمال، ويفضل درجة الماجستير.

– أخصائي التوظيف (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

والتقديم متاح عبر موقع الشركة الإلكتروني للتوظيف، ويستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2020م.

ويمكن التقديم والإطلاع على مزيد من التفاصيل من هنــــا

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أحدث التعليقات

ابو حسن
أنا مواطن سعودي علي دين وحالي مايعلم فيه إلا الله سبحانه وتعالى وانشهد اهل القلوب الرحيمة اقولكم يااخواني ياوجوه الخير ساعدوني في إعانة مالية لسداد الديون التي علي ومحتاج مساعدتكم لي اقسم بالله إني في ضيقة مايعلم فيه إلا الله سبحانه وتعالى والله يااخواني يعلم الله اني في امس الحاجة إلى مساعدتكم لي وتفريج همي وفك ضيقتي وكربتي ومالي الا ألله ثم انتم يااخواني يعلم الله إنها الحاجة اجبرتني اني ارسل لكم وانشدكم ساعدوني تكفون أنا بحاجتكم ربي يسعدكم لاتنسوني واهتمو في موضوعي وجزاكم الله كل خير واملي إلا الله ثم انتم ياوجوه الخير
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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