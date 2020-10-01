وظائف شاغرة للجنسين في "طيران أديل"

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات.
وأوضحت أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وفيما يلى مسمى الوظائف الشاغرة:
– مدير تطوير التسويق (للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصصات: التسويق، والاقتصاد، وإدارة الأعمال، ويفضل درجة الماجستير.
– أخصائي التوظيف (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.
والتقديم متاح عبر موقع الشركة الإلكتروني للتوظيف، ويستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2020م.
ويمكن التقديم والإطلاع على مزيد من التفاصيل من هنــــا