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مدرسة تتبرع بأجهزة إرسال لقرية بجازان لمتابعة الطلاب القنوات التعليمية (فيديو)

Time منذ 9 دقائق
Views 1125
مدرسة تتبرع بأجهزة إرسال لقرية بجازان لمتابعة الطلاب القنوات التعليمية (فيديو)

جازان (صدى):
في مبادرة رائعة منها، أقدمت مدرسة ابتدائية بمحافظة أحد المسارحة بجازان، على تقديم أطباق الأقمار الصناعية وأجهزة إرسال لتمكين أهالي القرية من متابعة قنوات "عين" التعليمية.

وقال عدد من معلمي المدرسة ، بأن المدرسة بدأت الفكرة من إدارة المدرسة وبتوجيهات من الجهات التعليمية بالمنطقة؛ حيث تم حصر أعداد الطلاب الذين لا يستطيعون الدخول لمنصة "مدرستي" ولا يتوفر لديهم شبكة إنترنت.

وتابع المعلمون بأنه جرى تشكيل فريق دعم فني وتوجهوا لمنازل الطلاب في القرية، وتم التعاقد مع إحدى المؤسسات وإحضار فني لتركيب الأطباق وبرمجة أجهزة الاستقبال في منازل الطلاب، ونجحوا في إيصال الخدمة التعليمية لهم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مهبول وقاطع جاده ..
مطر الاسود
نقول لمن صور هذا المقطع لا شكر الله سعيك فهذا دليل فاقع على انك كنت مشغول بالتصوير وتسير في مسار خاطىء وانت المتسبب بكل ما حدث ولا تعتقدون ان الناس عميان ليس بمقدورهم تقييم الوضع وتحميل المسئولية للمتسبب
ابو محمد 😎 ✍️
ماواجهنا خير من كل هااللي دعمناهم منذ عشرات السنين ، لا الفلسطينيين ولا غيرهم ، كلهم انكروا كل جميل فعلناه لهم .. .. مايضيع عند الله شي ، الله كريم وبكل شيء عليم ...
مطر الاسود
المشكلة ليست في القرد المشكله في غباء شركة الكهرباء التي قامت بتمديدات تفتقر الى التنظيم والجودة النوعية وتعرض ارواح السكان لمخاطر جمه
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ..

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