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علاء مبارك يعلق على عدم حضور أسرة الرئيس الراحل مبارك عزاء الشيخ صباح

Time منذ 32 دقيقة
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علاء مبارك يعلق على عدم حضور أسرة الرئيس الراحل مبارك عزاء الشيخ صباح

القاهرة (صدى):
علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك على عدم حضور أسرة الرئيس الأسبق في عزاء أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح ، رغم العلاقات التي كانت تجمع الزعيمين الراحلين .

ونشر " علاء مبارك " على صفحته في " تويتر " صورة تجمع الزعيمين الراحلين ، وعلق قائلاً : عذراً ؛ كنا نتمنى كأسرة الرئيس مبارك ان نكون أول الحاضرين فى الكويت الشقيق لتقديم واجب العزاء لعائلة ال صباح ولشعب الكويت الشقيق فى وفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد .

وتابع : لكن للأسف الشديد ظروف خارجة عن ارادتنا تمنعنا من الحضور ، عظم الله اجركم يا اهل الكويت .

وشهدت الكويت توافد رؤساء الدول والوفود العربية والأجنبية اليوم الخميس لتقديم العزاء في الشيخ صباح وكان من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، وسلطان عمان ، وملك الأردن ، وغيرهم من قيادات العالم .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مهبول وقاطع جاده ..
مطر الاسود
نقول لمن صور هذا المقطع لا شكر الله سعيك فهذا دليل فاقع على انك كنت مشغول بالتصوير وتسير في مسار خاطىء وانت المتسبب بكل ما حدث ولا تعتقدون ان الناس عميان ليس بمقدورهم تقييم الوضع وتحميل المسئولية للمتسبب
ابو محمد 😎 ✍️
ماواجهنا خير من كل هااللي دعمناهم منذ عشرات السنين ، لا الفلسطينيين ولا غيرهم ، كلهم انكروا كل جميل فعلناه لهم .. .. مايضيع عند الله شي ، الله كريم وبكل شيء عليم ...
مطر الاسود
المشكلة ليست في القرد المشكله في غباء شركة الكهرباء التي قامت بتمديدات تفتقر الى التنظيم والجودة النوعية وتعرض ارواح السكان لمخاطر جمه
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ..

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