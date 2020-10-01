علاء مبارك يعلق على عدم حضور أسرة الرئيس الراحل مبارك عزاء الشيخ صباح

القاهرة (صدى):
علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك على عدم حضور أسرة الرئيس الأسبق في عزاء أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح ، رغم العلاقات التي كانت تجمع الزعيمين الراحلين .
ونشر " علاء مبارك " على صفحته في " تويتر " صورة تجمع الزعيمين الراحلين ، وعلق قائلاً : عذراً ؛ كنا نتمنى كأسرة الرئيس مبارك ان نكون أول الحاضرين فى الكويت الشقيق لتقديم واجب العزاء لعائلة ال صباح ولشعب الكويت الشقيق فى وفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد .
وتابع : لكن للأسف الشديد ظروف خارجة عن ارادتنا تمنعنا من الحضور ، عظم الله اجركم يا اهل الكويت .
وشهدت الكويت توافد رؤساء الدول والوفود العربية والأجنبية اليوم الخميس لتقديم العزاء في الشيخ صباح وكان من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، وسلطان عمان ، وملك الأردن ، وغيرهم من قيادات العالم .
إقرأ أيضاً :