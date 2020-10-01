قادة العالم يتوافدون على الكويت لتقديم العزاء في الشيخ صباح

خالد الظفيري (صدى):
يتوافد قادة دول العالم اليوم الخميس إلى دولة الكويت لتقديم واجب العزاء في الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .
ووصل الوفد المصري صباح اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي .
ومن المقرر وصول رئيس العراق برهم صالح ، و سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، وغيرهم من قادة وزعماء العالم ، بجانب برقيات التعزية والمواساة من مختلف الشعوب العربية والعالمية .
وشهدت الكويت تشييع جثمان الشيخ صباح أمس الأربعاء بعد وفاته يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عام .