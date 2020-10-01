الأعداد السابقة للصحيفة

"حقوق الإنسان" تشدد على توفير الخصوصية والجو الأسري بدور رعاية المسنين

Time منذ ساعة
Views 1494
"حقوق الإنسان" تشدد على توفير الخصوصية والجو الأسري بدور رعاية المسنين

الرياض (صدى):
شددت هيئة حقوق الإنسان عقب جولات على دور الرعاية الاجتماعية لكبار السن في عدة مناطق، على ضرورة معالجة أوضاع المباني التي لا توفر الجو الأسري للمستفيد، وتهيئتها لذوي الإعاقة.

كما شددت الهيئة على أهمية إنشاء مباني لرعاية المسن بمواصفات أقرب لبيئة المنزل كي يشعر المستفيد بأجواء أسرية تخفف عزلته.

ولفتت إلى أهمية إضفاء لمسة شخصية وأسرية في جناح المستفيد كالصور الشخصية للأسرة، وبعض احتياجاته ليشعر باستقلاله الذاتي.

كما نوهت بربط المستفيد مع البيئة التي جاء منها، وتنظيم الزيارات المتبادلة بينه وبين أقاربه وأصدقائه، وإشراكه في تخطيط وتنفيذ برامج اجتماعية وثقافية ومهنية وترفيهية حتى يصبح فعالا في حياته؟

وطالبت بتوفير وتدريب العمالة الناطقة باللغة العربية لرعاية المستفيدين، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الرعاية الطبية، وتوفير الخصوصية الكافية في الأجنحة أثناء تبديل الملابس والنظافة الشخصية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مهبول وقاطع جاده ..
مطر الاسود
نقول لمن صور هذا المقطع لا شكر الله سعيك فهذا دليل فاقع على انك كنت مشغول بالتصوير وتسير في مسار خاطىء وانت المتسبب بكل ما حدث ولا تعتقدون ان الناس عميان ليس بمقدورهم تقييم الوضع وتحميل المسئولية للمتسبب
ابو محمد 😎 ✍️
ماواجهنا خير من كل هااللي دعمناهم منذ عشرات السنين ، لا الفلسطينيين ولا غيرهم ، كلهم انكروا كل جميل فعلناه لهم .. .. مايضيع عند الله شي ، الله كريم وبكل شيء عليم ...
مطر الاسود
المشكلة ليست في القرد المشكله في غباء شركة الكهرباء التي قامت بتمديدات تفتقر الى التنظيم والجودة النوعية وتعرض ارواح السكان لمخاطر جمه
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ..

أخر الأخبار

مطار الملك فهد الدولي يعتذر عن انقطاع التيار الكهربائي
مطار الملك فهد الدولي يعتذر عن انقطاع التيار الكهربائي
Time منذ 3 دقائق Views 1075
مدرسة تتبرع بأجهزة إرسال لقرية بجازان لمتابعة الطلاب القنوات التعليمية (فيديو)
مدرسة تتبرع بأجهزة إرسال لقرية بجازان لمتابعة الطلاب القنوات التعليمية (فيديو)
Time منذ 8 دقائق Views 1114
بالفيديو.. الأمير منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير الكويت
بالفيديو.. الأمير منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير الكويت
Time منذ 15 دقيقة Views 1457
اقتراب موعد افتتاح جسر السكة الحديد بطريق الرياض- الأحساء
اقتراب موعد افتتاح جسر السكة الحديد بطريق الرياض- الأحساء
Time منذ 20 دقيقة Views 1299
علاء مبارك يعلق على عدم حضور أسرة الرئيس الراحل مبارك عزاء الشيخ صباح
علاء مبارك يعلق على عدم حضور أسرة الرئيس الراحل مبارك عزاء الشيخ صباح
Time منذ 31 دقيقة Views 1784
حكم بالقصاص ينتظر قاتل طفل المدينة المنورة
حكم بالقصاص ينتظر قاتل طفل المدينة المنورة
Time منذ 41 دقيقة Views 1878
البلديات تشدد على عدم حفظ التميس والفول في أكياس بلاستيك
البلديات تشدد على عدم حفظ التميس والفول في أكياس بلاستيك
Time منذ 47 دقيقة Views 1515
"القمل" يقتل طفلة
"القمل" يقتل طفلة
Time منذ 50 دقيقة Views 525
"حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية" تطرح 4 وظائف شاغرة
"حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية" تطرح 4 وظائف شاغرة
Time منذ 54 دقيقة Views 1496
"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثراً بكورونا
"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثراً بكورونا
Time منذ ساعة Views 1567