شركة التصنيع تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة التصنيع الوطنية " التصنيع " باب التقديم على وظائف إدارية وهندسية شاغرة للمواطنين والوافدين من حملة الدبلوم والبكالوريوس والماجيستسر ، للعمل بفروع الشركة في الرياض والجبيل .
الوظائف المتاحة :
- مشرف ميكانيكي " الجبيل " .
- أخصائي أخصائي أول الأنظمة والتطبيقات " الجبيل " .
- أخصائي ثان ميكانيكي " وظيفتين ، الجبيل " .
- اخصائي حلول أعمال تقنية المعلومات " الرياض " .
وحول موعد التقديم ، أكدت الشركة أنه متاح من تاريخ امس الأربعاء 30 / سبتمبر / 2020 ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، ويمكن التقديم ومعرفة التفاصيل عبر الرابط التالي : هنا